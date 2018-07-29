Какие причины — на самом деле не причины, чтобы не пользоваться презервативами

Он говорит тебе, что все презервативы ему малы (ха-ха). Или утверждает, что с ними ощущения не те. Все это вообще не причины отказываться от контрацепции! Просто нужно найти те, которые подойдут именно вам. Благо, ассортимент презервативов широк, и можно найти себе по вкусу и потребностям.

18+

Презерватив ему мал О, это одна из самых распространенных отговорок: «У меня настолько большой, что презервативы просто не надеваются». Хорошо, милый, тогда, может, попробуем презервативы «твоего» размера? Вопреки расхожему мнению, существуют презервативы разных размеров. Например, немецкая марка My. Size специализируется на выпуске таких кондомов. Перед покупкой, правда, стоит все-таки измерить достоинство твоего друга.

Презервативы My. Size 57*178 Кстати, если хочешь узнать, к какой категории размеров относится его пенис, можешь посмотреть таблицу вот тут (http://www.condom-shop.ru/interesnye-stati/razmery-prezervativov). В этой же таблице расписано, к какому размеру какая марка презервативов подойдет. Только не спеши показывать таблицу партнеру, вдруг он расстроится, узнав, что у него вовсе не XXL, а всего лишь S.

У него аллергия на латекс

Протеиновая аллергия на латекс — ситуация серьезная, безусловно. Но ведь существуют безлатексные презервативы! Они изготавливаются из полиуретана.

Безлатексные презервативы Sagami Original

Полиуретан также дает определенные бенефиты при использовании презерватива: он сохраняет ощущения максимально естественными. Такие кондомы даже считаются более надежными, чем обычные латексные.

«Ощущения не те»

Такую жалобу тоже часто можно услышать. Попробуйте полиуретановые презервативы, о которых мы писали выше, или же более экономный вариант — ультратонкие кондомы Okamoto.

Самые тонкие латексные презервативы Okamoto Platinum

В 2012 году эксперты книги рекордов Гиннесса признали презервативы серии 003 марки Okamoto самыми тонкими латексными презервативами в мире. Для сравнения, у самой тонкой версии Durex толщина 0,05 микрон. Казалось бы, что могут изменить 0,02 микрона? Да все ваше представление о безопасном сексе.

Смазка быстро высыхает

Любители секс-марафонов знают, высохшая на презервативе смазка доставляет массу неприятных ощущений. Выход есть: использовать дополнительно лубрикант или попробовать сменить марку презерватива. Например, можно попробовать немецкие Masculan, они находятся в том же ценовом сегменте, что Durex, но, по субъективным ощущениям некоторых пользователей, их смазка держится дольше.

Классические презервативы Masculan

Силиконовая смазка Masculan обеспечивает сохранение естественных ощущений во время полового акта, а также дополнительное скольжение. Европейцы давно отдали свое предпочтение этой марке.

Предохраняйтесь и помните: приобретать презервативы можно только в проверенных местах: крупных сетевых секс-шопах, аптеках, больших интернет-магазинах. А вот здесь можно обменять поддельные или сомнительные презервативы на оригинальные Masculan и получить консультацию продавца о том, как отличить подделку от оригинала.

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