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Женщина более 46 лет вынашивала ребёнка
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Женщина более 46 лет вынашивала ребёнка 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Какие только удивительные случаи не происходят в мире и благодаря интернету о них можно узнавать. Беременность в обычных случаях длится около 12 месяцев, но бывают невероятные истории, как произошедшая с мараканской женщиной. Зара забеременела в далеком 1955 году и когда она в очередной раз отправилась на приём к врачу, то застала жуткую картину. Прямо у неё на глазах умерла женщина, которой не удалось пережить кесарево. Зара испугалась настолько сильно, что перехотела рожать и на удивление ребёнок не появился в положенное время. Похоже на мистику, согласитесь? Дело в том, что в Марокко есть легенда, согласно которой ребёнок может находится в зачаточном состоянии неограниченное количество времени и это состояние похоже на сон. Женщина прожила более 40 лет так и не имея детей, но её стали беспокоить невыносимые боли и она обратилась к врачу. Каким же было удивление врача и самой Зары, когда ультразвук показал наличие плода. Оказалось, что у женщины произошла внематочная беременность, что очень опасно для жизни. В таких ситуациях ребёнок либо рождается раньше срока или же беременность прерывается, но с Зарой этого не произошло организм воспринял плод ребёнка как новый орган. Мир удивителен!
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