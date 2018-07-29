Женщина более 46 лет вынашивала ребёнка

Какие только удивительные случаи не происходят в мире и благодаря интернету о них можно узнавать. Беременность в обычных случаях длится около 12 месяцев, но бывают невероятные истории, как произошедшая с мараканской женщиной. Зара забеременела в далеком 1955 году и когда она в очередной раз отправилась на приём к врачу, то застала жуткую картину. Прямо у неё на глазах умерла женщина, которой не удалось пережить кесарево. Зара испугалась настолько сильно, что перехотела рожать и на удивление ребёнок не появился в положенное время. Похоже на мистику, согласитесь? Дело в том, что в Марокко есть легенда, согласно которой ребёнок может находится в зачаточном состоянии неограниченное количество времени и это состояние похоже на сон. Женщина прожила более 40 лет так и не имея детей, но её стали беспокоить невыносимые боли и она обратилась к врачу. Каким же было удивление врача и самой Зары, когда ультразвук показал наличие плода. Оказалось, что у женщины произошла внематочная беременность, что очень опасно для жизни. В таких ситуациях ребёнок либо рождается раньше срока или же беременность прерывается, но с Зарой этого не произошло организм воспринял плод ребёнка как новый орган. Мир удивителен!