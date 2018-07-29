12 вещей, которые нужно сделать в Будапеште

Пока Будапешт пока еще не так популярен, как другие европейские столицы, нужно ловить момент. Вместе с дизайнером интерьеров и редактором INMYROOM Ириной Собыленской мы составили маршрут по самым интересным местам ее любимого города.

Отсюда рукой подать до главных туристических улиц и достопримечательностей: по мостам через Дунай вы легко доберетесь до Буды, а на метро — до парка Варошлигет и купален Сечени. Советую селиться у местных жителей, например, через Airbnb: за дверью в доходные дома прячутся живописные внутренние дворики и галереи. Вот, например, отличная квартирка рядом с Базиликой от 3700 руб/ночь.

Рыбой вас здесь вряд ли накормят, а вот чашечку кофе с шикарным видом на Дунай и Пешт предложат обязательно. Несмотря на то что постройки кажутся средневековыми, им всего-то чуть больше 100 лет. Весь комплекc был построен к 1905 году.

Проспект Андраши — Елисейский поля Будапешта. Его строительство велось почти 40 лет и завершилось к празднованию тысячелетия Венгрии. Поэтому не дайте себя обмануть: дома здесь не настолько старые, как кажется — просто построены в так называемом псевдоисторическом стиле. И обязательно побродите по переулкам ближе к парку — здесь спрятано много особняков с интересной архитектурой.

Обойдется в 5 700 форинтов в будний день. Отправляйтесь сюда с самого утра, чтобы практически в одиночестве (пара-тройка местных пенсионеров не считаются) пройтись по саунам, хаммам и зависнуть в бассейне с горячей термальной водой. Ощущение, как будто принимаешь ванну в музее.

Это новый торговый центр, открывшийся за мостом Свободы. Это отличный пример реновации и интеграции современной архитектуры в историческую застройку. Людей здесь пока мало, зато можно без толпы выбрать сувениры среди произведений местных дизайнеров. А потом освежиться лимонадом на открытой террасе.

Да-да, это не опечатка! Дело в том, что расположен он в историческом зале бывшей столовой, а само здание вокзала было спроектировано в свое время фирмой Гюстава Эйфеля . Поверьте, это самый красивый ресторан всеми известной сети.

Если вы оказались в районе площади Свободы, отличная идея также выпить чашечку кофе под сводчатыми кирпичными потолками кофейни Espresso Embassy. Снаружи она ничем особо не примечательна, поэтому советую воспользоваться приложением maps.me, чтобы быстро ее найти.

А именно — в одной из кафешек с венгерским фаст-фудом. Не бойтесь очередей — скорость обслуживания очень быстрая, столик тоже найдется. Берите лангош (пышную лепешку с сыром), паприкаш или гуляш в горшочке из хлеба — от этой троицы равнодушным не уходит никто.

Он получил свое название во время Второй мировой войны, когда несколько улиц изолировали и превратили в гетто. Сейчас о трагедии напоминают музей и общая обшарпанность. Но туристов сюда привлекает совсем не это, а бары-руины — модные заведения с крутыми эклектичными интерьерами, которые прячутся за фасадами аварийных зданий. Самый известный из них — Szimpla Kert.

Это самый растиражированный открыточный вид, но дух и вправду захватывает! Лучшие локации для этого: Рыбацкий бастион, площадь Баттьини и любой кораблик, проплывающий по Дунаю.

Почувствуете атмосферу города и придумаете несколько новых маршрутов.

Помимо отличного вида на город, только отсюда можно рассмотреть уникальную черепицу на здании Почтового Сберегательного банка напротив, построенного архитектором Эденом Лехнером.

Самые вкусные макаруны из кафе Chez Dodo недалеко от Базилики Святого Иштвана.

И, конечно, баночку фуагра и бутылку сладкого Токайского. Заехать за ними можно во флагманский магазине Spar в торговом центре MOM Park. Оформлением супермаркета занималась студия LAB5 architects. Стойки и полки в магазине похожи на рыночные прилавки, а деревянная отделка — еще одна находка дизайнеров.