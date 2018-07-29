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«Родит, но не признается»: почитатели находят смешным молчание Регины Тодоренко
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«Родит, но не признается»: почитатели находят смешным молчание Регины Тодоренко 

Eva.ru 18 минут назад
Фото: Eva.ru
Слухи вокруг беременности известной телеведущей Регины Тодоренко не утихают ни на минуту. Просторные наряды уже не в силах скрыть округлившуюся талию звезды, и на стремительно растущий живот обращает свое внимание буквально каждый обыватель, задаваясь вопросом, собирается ли Тодоренко в конце концов прокомментировать ситуацию, или будет хранить молчание до самых родов.
Личная жизнь Регины Тодоренко в последнее время богата на события. Едва представив публике своего возлюбленного Влада Топалева, в романе с которым ее подозревали еще зимой, теледива объявила, что собирается замуж. Отдыхая на Корсике, звезда получила предложение руки и сердца, которое незамедлительно приняла. И хотя фанаты безмерно рады, что Регина нашла свое счастье, однако ее неожиданно проснувшаяся любовь к просторным нарядам порождает подозрения об «интересном» положении теледивы. И несмотря на то что звезда упорно не реагирует на неутихающие слухи, фанаты уверены, что рано или поздно Регине все же придется выступить с заявлением.
Впрочем, некоторые из обывателей не исключают, что звезда твердо намерена рожать втайне ото всех. Ведь на одной из недавних фотографий даже просторный наряд и грамотная поза не сумели скрыть округлость, которую рассмотрели практически все пользователи сети, а, следовательно, срок беременности уже весьма немалый. «Регина, у меня для вас потрясающая новость, о которой, похоже, вы одна не знаете! Вы беременны!» «Это просто смешно. У всего должна быть мера» «Родит, а не признается. Уже недолго осталось-то ждать, с таким-то животом» «Я все понимаю, беременность принято скрывать. Но при этом стараются вести закрытую жизнь, а не в просторных балахонах скачут с вечеринки на вечеринку» «Уже всем известно, что она беременна. Ну ничего, родит — выложит. Будем надеяться»
При этом первые серьезные подозрения поклонников, что их кумир в скором времени отправится в декрет, появились в конце весны. Именно тогда публика отметила неожиданное пристрастие к просторным нарядам, которое было воспринято как сигнал, что Регине есть что скрывать под объемными одеждами.
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Женский форум
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