Служитель асов Рэв: Вот почему мы приносим жертвы в 2018 году

Рэв Скугсберг (Räv Skogsberg) и его жена Бирка (Birka) — верующие.

Но, по их мнению, существует не один бог.

Ведь Рэв — служитель, или жрец, асов, и природа для них с женой священна.

Первое, что бросается в глаза гостю дома Скугсбергов в маленьком поселке Фенгерсфорс в Дальсланде — это то, что тут нет ничего мистического или причудливого.

Нет, вы сразу же видите абсолютно обычную гору обуви, совершенно такую же, как в миллионах других шведских домов, где есть дети. Кроссовки, резиновые сапоги, сандалии. Все вперемешку.

«Я не успел прибрать. Мы тут все немного болели, а потом было полно дел, которые надо сделать, и работа еще», — говорит Рэв слегка извиняющимся тоном, доставая из холодильника холодный чай.

«Я чувствую близость к Фрейру»

Мы дома у служителя асов Рэва Скугсберга и его жены Бирки, оба активно участвуют в деятельности языческого сообщества «Древний обычай» (Forn Sed), и первое, что чувствуешь, попав сюда, — разочарование. Однако достаточно пройти чуть дальше в дом, как становится ясно, что мы в гостях не у обычной дальсландской семьи.

На одной стене висит большая репродукция «Фрейи» Джона Бауэра (John Bauer) рядом с «Зимней жертвой» Карла Ларссона (Carl Larsson). У другой стены на алтаре теснятся деревянные фигурки с символами. На подоконнике — рог для питья, от обеденного стола хорошо видна картина в раме, на которой изображены скандинавские боги Фрейр и Фрейя, но с лицами Рэва и его жены Бирки.

Рэв — в легкой юбке, а его длинные волосы, ухоженные и свежевымытые, струятся по спине.

«Я глубоко верующий и чувствую близость именно к Фрейру», — говорит Рэв, объясняя, почему его лицо украшает картину с Фрейром.

Эта вера у него еще с детства. Он вырос в обычном шведском доме, родственники были умеренными христианами и иногда ходили в церковь. Подразумевалось само собой, что Рэв пройдет обряд конфирмации, и в связи с этим у него проснулось любопытство. Ведь он определенно чувствовал, что должно быть что-то еще, помимо того, о чем рассказывал священник, готовя людей к конфирмации.

«В моей семье многие были ясновидящими, и когда я был маленький, мне рассказывали много скандинавских мифов, в особенности дедушка. Сейчас я сам изучаю тему паранормальных явлений, викку (неоязыческая религия, основанная на почитании природы, — прим. ред.) и колдовство», — говорит Рэв.

«Всеобъемлющая вера»

Он переехал в Мальмё, чтобы изучать религиоведение в Университете Лунда, и начал искать близких по духу людей, таких же любознательных, как он, которые ищут смысл, но не нашли ответов ни в христианстве, ни в какой-то другой из современных религий.

Вальпургиева ночь

«В Мальмё я нашел людей, которые верили во что-то еще, нашел тех, кто поклоняется асам, и их религия направлена на природу, где существуют мужское и женское божественные начала», — рассказывает Рэв.

Со временем он познакомился с «Древним обычаем», и однажды их с его тогдашней девушкой пригласили присутствовать на жертвоприношении во время праздника, который отмечают язычники, поклоняющиеся асам.

«У нас есть алтари на природе и ритуальные предметы. Но мы никогда не приносим в жертву животных или людей, и обрядов, связанных с сексом, мы тоже не проводим. Это всеобъемлющая вера, и мы никого не хотим отпугнуть», — объясняет Рэв решительно.

Такие вопросы ему задавали и раньше, и для него важно раз и навсегда донести до всех, что такое языческая вера.

«Мы относимся к природе как к святыне и молимся подземным духам, богам, предкам. Мы поклоняемся богам, которые присутствуют в природе, солнцу и луне, мистическим силам», — говорит Рэв.

«Это было словно вернуться домой»

Однако он не отрицает научной части мира только потому, что он верующий. Он убежден, что наука и религия — это две параллельные реальности, которые не противостоят друг другу.

«Я обычно сравниваю это с феноменом любви. У любви есть научное объяснение, включающее биологические и химические процессы в организме человека. Но любовь — это еще и сильное переживание, которое нельзя объяснить с научной точки зрения. И оба определения правильные. Точно так же и с верой», — говорит Рэв.

Когда Рэв стал встречаться с другими язычниками в Мальмё, он сразу почувствовал, что он на правильном пути. Внезапно все в его жизни встало на свои места.

«Именно там и тогда я почувствовал святость. Я ощутил силу, с которой можно было наладить контакт. Я будто попал домой, и я понял, что именно этого я и искал».

Примерно в то же время Рэв начал ощущать свое родство с богом Фрейром, и сейчас у него есть красивая татуировка на предплечье в виде символа Фрейра.

Жена Рэва Бирка, которая сейчас работает психологом, тоже глубоко верующая язычница и раньше была в сообществе жрицей, но потом из-за нехватки времени сложила с себя эти обязанности. Она чувствует родственную связь с Фрейей, и она не менее активна, чем Рэв. Каждый четверг Рэв и Бирка приглашают остальных членов сообщества «Древний обычай» отметить день Тора с ними и двумя их сыновьями.

«Тогда мы собираемся вокруг стола, громко объявляем, что это место свято, и потом приглашаем богов. Мы жертвуем немного медовухи Тору и Фрейе. То есть, мы проводим короткий ритуал, прежде чем поесть вместе».

Бормочет заклинания у алтаря

В лесу неподалеку от многоэтажного дома, где живет их семейство, Рэв и другие члены «Древнего обычая» организовали языческий алтарь — жертвенник. Здесь они отмечают множество праздников, а чтобы убедиться, что это место никто не будет трогать, общество арендовало у коммуны эту лесную поляну в свое личное пользование.

К алтарю ведет ряд «ворот» из переплетенных ветвей. Несмотря на сухое лето, там множество комаров. Птицы пытаются перекричать речитатив Рэва, который медленно и почтительно становится на колени перед каменным алтарем, принося в жертву немного медовухи. Затем он отпивает из рога сам.

Перед церемонией Рэв переоделся в красивое ярко-красное одеяние до пола с вышивкой по краю рукава. Под ним — старомодная рубашка из грубой ткани, а на шее — кулон. Неторопливо и тихо он бормочет свои заклинания.

«Приветствую тебя, Хеймдаль, страж богов. Да пребудет дорога между нами и богами открытой. Приветствую вас, асы, ваны и альвы. Приветствую, дисы и духи. Приветствую, гномы и карлики. Приветствую вас, прадеды и прабабки. Приветствую, Регин! Мы приветствуем вас и идем вам навстречу. В этом святом месте. В это святое время. Мы идем вам навстречу. Приветствуем вас».

Выглядит так, будто он делал это уже много раз. Оказывается, так и есть.

«Мы отмечаем с десяток праздников в год, и бывает, что здесь собираются язычники со всей Швеции. Здесь, в Фенгерсорсе, живут пятеро взрослых членов сообщества, мы проводим церемонии здесь, в Фрёви. Иногда мы собираемся в других местах», — рассказывает Рэв.

Жертвоприношение состоит из четырех частей

Праздники примерно совпадают с другими общепринятыми праздниками Швеции: Рождество, Пасха, Вальборг, Мидсоммар, День всех святых. Но у язычников праздников больше.

«Обычно все проходит очень весело и интересно, но вместе с тем и торжественно. Непосвященному это иногда может показаться пугающим, по крайней мере на первый взгляд, поскольку к жизни пробуждаются могущественные силы», — говорит Рэв.

Жители Стокгольма празднуют Вальпургиеву ночь

Во время церемоний играют на музыкальных инструментах, танцуют, поют и читают заклинания, а также приносят жертвы в виде какой-нибудь вкусной еды или медовухи.

«Церемония жертвоприношения состоит из четырех частей. Сначала мы приглашаем богов и другие силы. После этого идет собственно жертвоприношение, которое содержит элементы театрального представления. Это могут быть танцы, ритуальный поединок на палках или песня. Во время третьей части, которая называется «сенда» (senda), мы вместе пьем за разных богов. Мы встаем и посылаем рог по кругу. Во время последней части, «соа» (soa), мы прибираем то, что приносили в жертву, потому что не хотим мусорить и что-то оставлять после себя», — рассказывает Рэв.

Когда компания заканчивает уборку, начинается само празднество. На самом деле это очень похоже на вечеринку вскладчину, ничего мистического нет.

«Нет. Во время празднества мы едим все то же самое, что остальные люди в соответствующие праздники. На рождество мы едим рождественскую еду. Во время Мидсоммара — ну да, конечно, селедку и картошку», — смеется Рэв.

«Чувствую божественное присутствие»

Хотя у них дома на алтаре, а также на лесной поляне для жертвоприношений и стоят деревянные божества, молятся они на самом деле природе. Боги — это скорее просто символы того, к чему взывают Рэв и другие члены сообщества. Природа и смена времен года очень важны.

«В природе всегда есть что-то божественное, и я чувствую присутствие богов в том, как меняется поведение сил природы».

С какими-то жесткими предрассудками Рэв не сталкивался. Почитание природы сейчас в духе времени, никто не считает странным стремление наслаждаться красивой природой и восхвалять ее.

Рэв ежедневно черпает силы в своей вере, по его словам, она играет важную роль в его жизни.

«Я чувствую, что язычество дает мне силы и смысл жизни, мы почувствовали это очень явственно, когда наш младший сын тяжело заболел. Мы каждую неделю отмечали праздник Тора, и вера помогла нам пережить этот период».

Рэв Скугсберг

Возраст: 41.

Семья: жена Бирка, психолог, дети Харальд, 9 лет, и Биргер, 6 лет.

Место жительства: Фенгерсфорс в Дальсланде.

Род занятий: работает в «Сюстембулагет» (Systembolaget — шведский специализированный алкогольный магазин). Кроме того, он — служитель асов или, правильнее, «гуде» (gode) в сообществе «Древний обычай».

Вера в асов

Вы думали, вера в асов — дело прошлого? Это правда, но лишь отчасти.

Дело в том, что сегодня в Швеции асам организованно поклоняются около полутора тысяч человек.

Современная вера в асов основана, конечно, на историческом языческом наследии, но приспособлена к современности. Ее последователи поклоняются природе и отмечают праздники, связанные с временами года и погодой.

Почитатели асов приносят жертвы и каждый четверг празднуют день Тора.

Некоторые расистские и нацистские движения используют языческие символы, но организованные язычники не хотят иметь с ними ничего общего, потому что их сообщества основаны на принципах демократии и представлении о том, что все люди имеют равную ценность.

Сообщество «Древний обычай»

Сообщество «Древний обычай» (Forn sed) существует с 1994 года и изначально называлось «Шведское сообщество поклоняющихся асам» (Sveriges Asatrosamfund).

«Древний обычай» стремится создать живую духовную альтернативу современным людям, основанную на древних обычаях. Члены «Древнего обычая» регулярно встречаются для жертвоприношений и других церемоний.

Сообщество основано на гуманистических и демократических ценностях и отрицает расизм и гомофобию.