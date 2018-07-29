«Жизнь прекрасна в ошибках и глупостях» — умер Яков Лондон

О покушении, выборе мести и выборе жизни, о покупке частного самолета и СМИ-рэкетирах, порядочности и мифах, ошибках — пять цитат из лучших интервью Якова Лондона, которые остаются в наследство новосибирским телезрителям.

О покушении, мести и выборе жизни

«Самое сложное — это проблема выбора. Когда есть выбор: жить или не жить — ты можешь решать эту проблему. А когда у тебя нет выбора?.. Я помню этот момент, когда мне в палату принесли сына, которому тогда было месяцев десять. И я понял, что в ближайшие 20 лет у меня нет выбора, с этого все началось. Может быть, если бы у меня была проблема выбора, может я бы и решил проблему, как проще…».

«Все происходит слишком быстро, вы не успеваете осознать, что с вами произошло, и не успеваете даже испугаться. Когда вы хотите таким образом отомстить, получится, что вы отомстите родителям врага, его детям, другим людям, а не ему самому. И не надо брать на себя функции Бога. Только Бог решает, кому когда прийти и уйти»… Так Яков Лондон пояснил, почему отвечает «нет» на вопрос: «Вам хотелось отомстить таким же способом тем, кто на вас покушался»? — заданный Иритой Мининой в программе «Лично знаком» телекомпании «Томское время», эфир 24.01.2017.

«Люди — это многогранный, сложный и достаточно непрочный механизм. Мы живем в такое время, когда элементарная человеческая порядочность требует от человека таких неимоверных усилий, ломки, мужества, что даже требовать от человека элементарной порядочности — уже не всегда имеешь право. Человека можно понять, потому что у него есть дети, родители, проблемы… Поэтому в людях невозможно не ошибаться, в этом жизнь прекрасна — в ошибках и глупостях, которые мы совершаем… Иначе это был бы просто алгоритм».

«Журналистам казалось, что они стали четвертой властью»

Человек невероятного ума, прирожденный лидер, телеакадемик Лондон знал о СМИ и о влиянии масс-медиа на людей едва ли не все.

«СМИ разделили судьбу рэкетиров. Как только журналисты начали брать деньги и шантажировать бизнес, власть — они определили свое будущее. Коррупция в средствах массовой информации и привела к их нынешнему положению. Вот приходит к тебе журналист и говорит — либо купи у меня компромат, либо заплати деньги — я про тебя хорошо напишу. Пока бизнес и власть были слабые — они платили. … Что сделали с рэкетирами, когда бизнес стал крепкий? У них все биты, цепи, ножи отобрали. Рэкетиры куда-то исчезли, стали другими людьми. СМИ сами вырыли себе яму, когда начали увлекаться этим шантажом, этими деньгами. Они начали терять репутацию и дошли до того, что у нас теперь СМИ никто не верит». (Интервью сайту Тайга.инфо 09.12.2010).

«Мы все пришли в журналистику во времена «Взгляда» , в романтические времена, когда не было коммерции на ТВ. Мы все пришли, когда журналистам казалось, что они стали четвертой властью. Это самая большая ошибка журналистов, потому что власть должна быть избираема, подконтрольна, кому-то подотчетна и перед кем-то ответственна». («Лично знаком», эфир 24.01.2017).

«В 1996 году на выборах Ельцина Чубайс заплатил акционерам и собственникам двух телеканалов — Борису Березовскому Владимиру Гусинскому — по тем временам деньги более чем рыночные за то, что СМИ будут поддерживать Бориса Николаевича. Это переломный момент в истории СМИ. Так в России впервые в новейшей истории у СМИ появились нерыночные деньги. И с этого момента СМИ стали зарабатывать не только на рекламе. Появился такой термин: «мотивированная позиция». Если вы помните рекламную кампанию, то ее бюджеты были соизмеримы, а то и превышали в два-три раза рекламные бюджеты средств массовой информации.

С этого момента такие деньги появились на рынке СМИ. На Западе ни одна телекомпания таких денег не взяла бы. Потому что потеря репутации стоит гораздо дороже. Представьте себе — заказная статья в «Вашингтон пост» . После этого газету перестают читать, ей перестают доверять. Телекомпания в США участвует в дележе «пирога» из 170 миллиардов долларов от рекламы. Сколько ей надо заплатить, чтоб она отказалась от своей доли? Таких денег нет».

Притча о слоне

В начале 2000-х многих удивила новость о покупке Лондоном частного самолета. В интервью программе «Лично знаком» телемагнат признается, что так ни разу не летал на нем — слишком много возникло сложностей и формальностей. «Мы все живем мифами, которые создаем о себе благодаря СМИ. Если почитать все, что обо мне писали и говорили, мы получим либо несколько очень разных людей, либо получим, как в притче про индийского слона: когда каждый [слепой] столкнулся со своей стороной, потрогал и описал слона совершенно по-разному…». («Лично знаком», эфир 24.01.2017).

Похороны Якова Лондона состоятся завтра, 30 июля. Время и место уточняются.

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