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Без туалета, но с телескопом: Мария Горбань провела ночь на Бали в надувном доме
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Без туалета, но с телескопом: Мария Горбань провела ночь на Бали в надувном доме 

Eva.ru 48 минут назад
Фото: Eva.ru
Актриса Мария Горбань показала, что даже на приевшемся Бали можно отдыхать не менее интересно, чем в необычных местах и получить незабываемый опыт. В своем Инстаграме девушка опубликовала фотографии надувного домика, в котором провела целую ночь, спя практически под открытым небом.
Уже больше месяца Мария Горбань отдыхает от тяжелой работы на Бали. Конечно, за такой срок любое стандартное времяпрепровождение начинает надоедать, а потому вместе с мужем актриса решила попробовать что-то новое и арендовала своеобразный прозрачный надувной дом вдали от людных мест, в котором провела целую ночь. Об этом опыте девушка решила рассказать поклонникам: «Совершенно одни, как на необитаемом острове, без интернета! Спали под открытым небом, под звёздами у океана, в надувном доме. В детстве о таком походе я даже и мечтать не могла!», — пишет Мария, поделившаяся не только приятными воспоминаниями, но и несколькими памятными фотографиями, сделанными в необычном домике.
Поклонники Горбань тут же забросали ее вопросами о диковинном «жилище», их интересовало буквально все — от туалета до безопасности. Актриса с радостью ответила на самые частозадаваемые вопросы. Оказалось, что такой домик, наверняка стоящий совсем не дешево, предлагает гостям не только интересный опыт, но и множество услуг: телескоп, массаж и, конечно, возможность заказать еду. А вот в туалет придется ходить на улицу — в специально огороженную зону. К тому же, интернета в таком домике нет, но все недостатки наверняка с лихвой компенсируются захватывающим ощущением единения с природой и сном практически под открытым небом.
Конечно, фанаты Марии пришли в восторг от такого отдыха, а некоторые и немного позавидовали, ведь в таком необычном месте удается оказаться не каждому. А некоторые шутят, что домик напоминает жилище белки Сэнди из мультфильма о Спанчбобе, которая, как и все остальные персонажи, жила на дне океана, а от воды защищалась с помощью скафандра и стеклянного дома. К счастью, фотографироваться в надувном домике Горбань решила в одежде. А другой ее экстравагантный снимок несколько дней назад разочаровал многих поклонников, ведь на фото актриса предстала перед ними совершенно голой.
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