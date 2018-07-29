Братва, обливайте друг друга: в Уфе День Нептуна отметили «Мокрым побоищем»

В Уфе День Нептуна решили отметить «Мокрым побоищем». Вечером пятницы, когда распаленный жарой город и не думал остывать, подростки собрались в Демском парке, чтобы охладиться во время водной баталии.

В Демском районе Уфы мокрый флешмоб прошел впервые.

В предыдущие годы молодежь резвилась в фонтанах парка имени Ленина в историческом центре столицы Башкирии.

Но в этом году «Водное мочилово», как окрестили забаву сами подростки, «сослали» подальше от Дома правительства — в район железнодорожников на окраину Уфы.

Интересно, что в Демском парке главного атрибута летнего праздника — фонтана — никогда не было, потому выбор места для «побоища» казался странным.

Однако организаторы вышли из положения, наполнив водой надувное корыто, откуда ребятам было предложено заряжаться водой для сражения.

Видимо, по этой причине и основными участниками праздника стали младшеклассники района, изнывающие от жары в городе.

Зрелище получилось с явным милитаристским уклоном: детвора расстреливала друг друга, вооружившись яркоцветными водяными пистолетами.

Но это мальчишки. Девчонки же предпочитали обливальному оружию простые пластиковые бутылки, с помощью которых устраивали друг другу щедрый душ.

Самым веселым моментом праздника стал призыв ведущего освежить взрослых, которые с умилением наблюдали за водными баталиями своих малышей.

Однако перспектива вымокнуть до нитки родителей не обрадовала — мамы и папы бросились врассыпную от этого праздника непослушания.

В финале действа центральная площадь парка выглядела так, будто над ней грянул сильнейший ливень, которого уфимцы уже давно не видели.