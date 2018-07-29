Почему мы не умеем ждать, и можно ли этому научиться

Мой сын умудрился сильно испачкать брюки. Стиралка, как на зло, не работала. Отчаявшись отстирать штаны вручную, я бросила их в раковину с мыльной водой, и благополучно о них забыла. Вечером выяснилось, что стирка по старинке с замачиванием дает потрясающие результаты. Брюки полностью отстирались. Надо было просто немного подождать.

В современном мире мы стремимся все делать с минимальным количеством затрат — как временных, так и эмоциональных. Мы пьем растворимый кофе (ну ок, капсульный), не можем жить без скоростного интернета, делаем скороспелые выводы о людях и вообще постоянно спешим.

Свои личные и семейные проблемы мы также хотим решать быстро и безболезненно, поэтому злится и переживаем, когда что-то не удается с первого раза. А иногда нужно просто время. Просто немножечко подождать: не ляпнуть сгоряча глупость, не обидеть зря человека, подождать, пока спадет первая волна стресса, и мозг обретет способность ясно мыслить. При таком подходе многие проблемы вдруг сдуваются, а то и вовсе растворяются сами по себе.

В качестве еще одного примера расскажу вам личную историю. Еще зимой мы забронировали на месяц квартирку в Германии. Оплатили. Приезжаем — нет квартирки. Есть жуть и ужас на первом этаже, куда я даже врага не поселю. Нежно и вежливо объясняю принимающей стороне, в каком направлении им двигаться, и начинаю судорожно искать отель. На улице +30 в тени, мы с 4 утра на ногах, голодные и злые. В городе самый сезон, «Формула-1» и т.п. В общем, дешевле 18 тыс. за ночь мест нет, а на 30 дней просто ничего нет. Я сначала злилась, потом молилась, и, наконец, к 6 часам вечера просто отпустила ситуацию. Вот не сдалась, а именно отпустила. Увидела привязанного у магазина черного лабрадора, присела рядом, обняла за шею — он меня облизал, выслушал и… помог. Хозяева пса — чудесная гей-пара в возрасте — смущенно предложили нам пожить у них. Крохотный частный отель в центре старого города, мансарда с двумя спальнями, ванной и кухней, вид на старый город и горы, завтрак включен. Ах да, цена на 200 евро дешевле, чем мы планировали. Ну, и пес-спаситель в придачу.

Да, конечно, такие истории не случаются сплошь и рядом, но правило «отпустить, чтобы стало лучше» применимо ко всем ситуациям. Психологи очень любят делать упор на то, что мы не можем изменить окружающий мир — лишь свое отношение к нему. Я подниму эту тактику на уровень выше. Не надо спешить принимать решения и делать выводы. Вообще никакие: ни про несовершенство окружающего мира, ни про изменение своего к нему отношения. Что бы ни случилось в вашей жизни — возьмите таймаут и попробуйте разобраться в своих чувствах.

Конечно, если на вас мчится грузовик, решение надо принимать быстро. Но в жизни грузовиков, как и падающих внезапно кирпичей, не так уж много. Как правило, многие события в отношениях можно предвидеть, и, как следствие, многих трагедий можно избежать.

Во время стресса в человеческом мозге активируется область, которая блокирует способность мыслить рационально. Остается только два варианта — бежать или нападать. Максимально эффективное решение принимается интуитивно. Именно поэтому мы быстро реагируем на опасность (тот самый пресловутый грузовик), и именно поэтому бессмысленно ожидать от партнера, который заходится в истерике, какого-то конструктивного обсуждения.

Если какое-то событие (слово, действие, мысль) вызывает у вас стрессовую реакцию (учащенное сердцебиение, сухость во рту, страх, панику), не спешите ничего говорить и тем более делать. Все равно ваш мозг не позволит вам совершить ничего путного, ибо в этот момент способность рационально мыслить «выключена». Отойдите в сторону, выпейте воды, банально досчитайте до 10, сделайте глубокий вздох — техник масса. Потом вы будете благодарны себе за выдержку.

Спешить с принятием важных решений тем более не стоит. Иногда глаз «замыливается», лишая нас способности увидеть все возможные варианты. У каждой проблемы всегда есть масса решений. Однако, в стремлении поскорее все уладить, мы часто упускаем очевидное и наиболее верное.

В общем, иногда надо просто подождать. И будет новый день, и изменится настроение, и ночные страхи окажутся миражом, и на поступок партнера можно будет взглянуть иначе. Не спешите. Жизнь и так слишком коротка.