53-летний Николай Балов пропал в Нижегородской области 

53-летнего Николая Балова ищут в Нижегородской области. Об этом сообщается поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Согласно информации,20 июля, в пятницу, мужчина ушел из дома в деревне Старая Пурень Дальнеконстантиновского района и домой не вернулся.
Рост пропавшего 175 см. У него худощавое телосложение, тёмные волосы и карие глаза. Есть шрам справа на шее.
В день своего исчезновения Николай Балов был одет в тёмные джинсы и футболку. На ногах были тёмные ботинки.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.
Ранее сообщалось, что Коля Иконников и Вадим Белов сбежали из детдома в Павлове.