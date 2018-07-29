Чем опасна легализация проституции

Споры о легализации проституции идут во многих странах. По мнению сторонников узаконивания секс-услуг, эта мера избавит индустрию от насилия, обезопасит клиентов и соберёт дополнительные налоги. Но в странах, где продажа собственного тела официально разрешена, говорят обратное.

Мировой рынок

По данным сайта Havoscope, годовой оборот секс-индустрии составляет $186 млрд В Китае, где проституция запрещена, на девушек лёгкого поведения тратят больше, чем в любой другой стране — $73 млрд, там же насчитывается больше всего проституток — около 5 миллионов. Вслед за Китаем по объёму рынка идут Испания ($26,5 млрд), Япония ($24 млрд), Германия ($18 млрд), США ($14,6 млрд). По числу ночных бабочек на втором месте Индия (3 миллиона), на третьем — США (около 1 миллиона), на четвёртом — Филиппины (800 тысяч), затем Мексика (500 тысяч) и Германия (400 тысяч).

В Китае за секс-услуги придётся в среднем выложить от $100 до $400, в Германии, где заниматься проституцией можно на законных основаниях, в борделях действует фиксированный тариф $65. Самые дешёвые ночные бабочки в Нигерии — всего $2 за час и в Индии — в этой стране переспать с женщиной можно за доллар.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alvaro Fuente

Запреты на правду

В большинстве стран мира проституция запрещена. В России, во многих государствах Европы, Азии и Латинской Америки за занятие проституцией предусмотрен штраф, а вот за сутенёрство грозит реальный срок. Практически во всех исламских странах проституция считается уголовным преступлением.

Сторонники запрета говорят о том, что оказание секс-услуг за деньги — негативное социальное явление, и оно должно быть искоренено. Другой аргумент — секс-индустрия способствует распространению болезней, передающихся половым путём. По логике противников, если на проституцию наложить законодательное табу, с ней проще бороться, и есть надежда её изжить. Но реалии таковы, что существует она практически во всех странах. Доказать её очень сложно, а небольшие штрафы не пугают тех, кто готов продавать собственное тело.

Там, где проституция вне закона, секс-индустрию обычно сопровождают наркоторговля, продажа людей, разборки криминальных группировок. Клиент в борделе, контролируемый бандитами, не может быть уверен, что вернётся с оплаченного свидания живым и здоровым. Есть и другая масштабная проблема — вовлечение женщин в сексуальное рабство. Делают это разными способами. Кого-то заманивают радужными перспективами работы за границей, а потом отбирают паспорта, других подсаживают на наркотики или заставляют при помощи массовых изнасилований и избиений.

Global Look Press/Joachim E. Röttgers

Оригинальный способ вовлечения в проституцию придумали в Нигерии. Там девушкам говорят, что их отправят учиться в Европу, а потом сообщают, что на родине колдуны совершили над ними специальный обряд, и сила заклятья такова, что если они не будут заниматься проституцией, то умрут. Многие верят колдунам и предпочитают спать с мужчинами за деньги, нежели прочувствовать на себе гнев злых духов.

В государствах, где проституция запрещена, обычно наблюдается крайне низкий уровень сексуальной грамотности. В той же Нигерии, если проститутка предложит клиенту использовать презерватив, это будет воспринято как оскорбление. Мужчина поймёт требование предохраняться как намёк, что он спит со всеми без разбора, и так же подумает про женщину, оказывающую секс-услуги. Нежелание признать очевидные вещи привело к тому, что, например, в 13-миллионном портовом городе Лагосе ВИЧ-инфекцией заражён каждый десятый житель.

Легальная мафия

Чтобы избежать всех неприятностей, которые сопровождают незаконную проституцию, некоторые страны решили её легализовать. Власти рапапортуют об успехах легальных борделей. Самого большого прогресса достигли в Европе. Западные издания постоянно рассказывают истории довольных жизнью проституток, например, британки Кири Редфилд. В феврале газета The Sun рассказала, что женщина путешествует по стране в автофургоне, где и принимает клиентов, обычно до 30 за ночь. Редфилд зарегистрировалась как предприниматель, исправно платит налоги. У неё в фургоне живут две собаки и 11 кошек. Проститутка и её муж счастливы: в семье достаточно денег на корм для всех животных.

Global Look Press/ROPI

В странах, где легализована секс-индустрия, проститутки пишут книги. Например, в прошлом году австралийская путана Гвинет Монтенегро, переспавшая, по её словам, с 10 тысячами мужчин, выпустила книгу «Быть финансово успешной в секс-индустрии». Как поведала новоявленная писательница, секс за деньги позволяет иметь большие доходы. Она знала женщину, которая начала продавать своё тело в 83 года и зарабатывала по 400 долларов в час.

В Голландии и Бельгии у проституток существуют легальные профсоюзы, которые борются за права секс-работников. В Дании оказание секс-услуг разрешили только в качестве второй работы, так как считается, что женщина не должна заниматься сексом с незнакомыми для того, чтобы выжить, — только в качестве хобби. В этой стране сейчас активно идут дискуссии на тему, стоит ли властям оплачивать услуги проституток инвалидам, ведь секс им необходим, а пенсии от государства на вызов женщин не хватает.

На первый взгляд кажется, что в странах с проститутками в законе секс-индустрия процветает. Но, как замечают международные правозащитные организации, на деле всё иначе. Например, на Кипре продавать тело за деньги можно, но большинство работниц индустрии — мигрантки, которым пообещали хорошую зарплату за границей, а потом отобрали паспорта.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Salerno/Newpress/Ropi