Александр Бухаров: «Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать» 

Нападающий Александр Бухаров, подписавший однолетний контракт с «Рубином», отметил, что испытывал чувство безнадеги, а в какой-то момент его вес достиг 100 кг. Напомним, Бухаров ушел из казанского клуба в 2010 году.
… В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут, — цитирует Бухарова Бизнес Online. — — Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всё закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.
Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как еще-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат».
Это была самая настоящая безнадега. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного — окончания контракта с "Зенитом". Думал, что сразу настанет облегчение.
Когда меня отправили в аренду в «Анжи», я был уверен, что карьера закончена. Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи» по просьбе Гаджи Гаджиева. В 2009-м точно также Гаджи Муслимович помогал ему в «Рубине». Я уже совсем себя запустил, с Бердыевым тем летом пообщался всего лишь пару раз. Первый разговор был о моем весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» — спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов.