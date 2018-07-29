Александр Бухаров: «Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать»

Нападающий Александр Бухаров , подписавший однолетний контракт с «Рубином», отметил, что испытывал чувство безнадеги, а в какой-то момент его вес достиг 100 кг. Напомним, Бухаров ушел из казанского клуба в 2010 году.

… В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут, — цитирует Бухарова Бизнес Online. — — Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всё закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.

Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как еще-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат».

Это была самая настоящая безнадега. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного — окончания контракта с "Зенитом" . Думал, что сразу настанет облегчение.