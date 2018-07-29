Ядовитые грибы, которые надо знать

С ядовитыми грибами связано много ложных поверий, полагаясь на которые некоторые грибники надеются, что застрахованы от ошибок. Например, что ядовитые грибы не бывают червивыми. Это не так. Самый лучший вариант — изучить хотя бы основные виды ядовитых грибов (их не так уж и много) и не ставить под угрозу чьи-либо жизни и здоровье, полагаясь на экспертные сказки людей с завалинки.

Сатанинский гриб

Распространен на юге европейской части России и на большей части Южной Европы. Растет преимущественно в липовых и дубовых рощах. На вид напоминает боровик, шляпка круглая, цвет верхней части варьируется от белого до серого и оливкового. Низ шляпки красный. Мякоть на вкус сладкая, запах неприятный. Растет с июня по сентябрь.

Ложноопенок

Растет большими группами на гниющей древесине. Шляпка выпуклая до 5 см в диаметре. Цвет шляпки — желтоватый, темнеющий к центру. Пластинки зеленоватые. Ножка тонкая, полая, волокнистая. Мякоть светло-желтая с горьким привкусом и неприятным запахом. От съедобных опят ложноопенок можно отличить в первую очередь по цвету ножки — у опят она коричневая, а у ложноопенка всегда желтая.

Волоконница Патуйяра

Смертельно ядовитый гриб, содержание яда мускарина в нем больше, чем в мухоморе или бледной поганке. Растет с августа по октябрь. Чаще всего встречается под березами или в сырой траве. Растресканная по краям шляпка кремового или охристого цвета с характерным красно-бурым бугорком в центре. Запах варьируется от полностью отсутствующего до редечно-земляного.

Энтолома ядовитая

Растет с мая по октябрь. Предпочитает лиственные леса. Шляпка диаметром 5-17 мм, у молодых грибов выпуклая грязно-белая, у взрослых — серо-бурая, плоская с бугорком в центре. Мякоть белая, вкус слабо выражен, запах неприятный.

Галерина окаймленная

Шляпка рыжего или охренного цвета, выпуклая, иногда коническая. Диаметр 1,5-4 см. Смертельно ядовитый гриб, растет с августа по октябрь небольшими группами на гниющих стволах деревьев. Неопытные грибники часто путают галерину с опятами. Галерина отличается от опят в первую очередь однородным цветом шляпки, а также волокнистой ножкой, которая у опят чешуйчатая. Помимо этого, галерина предпочитает хвойные деревья, тогда как опята — лиственные.

Паутинник красивейший

Пластинчатый гриб, распространен на севере европейской части России и по всей Европе. Встечается в хвойных и смешанных лесах. Шляпка 3-8 см, цвет от красно-коричневого до рыжевато-бурого, пластинки коричневые. Мякоть желтоватая или оранжевая. Смертельно ядовит. Особо опасен тем, что первые признаки отравления в виде острой почечной недостаточности могут проявиться только через 2-3 недели, что затрудняет диагностику причины.

Говорушка беловатая

Пластинчатая шляпка 2-6 см, от выпуклой у молодых грибов до формы воронки у взрослых. Цвет шляпки белый или светло-бежевый, иногда кремовый. Растет повсеместно летом и осенью группами в форме колец. Смертельно ядовит. Гриб легко спутать с некоторыми съедобными видами говорушек, поэтому к грибам белого цвета нужно относиться с особой осторожностью — ведь большинство ядовитых грибов встречается как раз среди них.

Лепиота гребенчатая

Чешуйница — другое распространенное название этого очень ядовитого гриба. Растет с июля по октябрь в хвойных и смешанных лесах, на огородах, пастбищах, полях. Цвет шляпки с возрастом меняется от красновато-коричневого до беловатого. Середина шляпки темная и гладкая, часто с бугорком. Поверхность шляпки взрослых грибов покрыта оранжево-коричневыми чешуйками. Пластинки белые, у взрослых грибов — кремовые. Мякоть имеет характерный неприятный запах и кислый вкус.

Рядовка тигровая

Очень ядовитый гриб, даже малое количество которого способно вызвать сильнейшее желудочно-кишечное расстройство. Растет с августа по октябрь отдельно или в виде «ведьминых колец», чаще всего в хвойных лесах, реже в лиственных и на опушках. Шляпка 4-12 см, серовато-белая, грязно-белая или черновато-серая с синеватым оттенком, покрытая чешуйками. Мякоть сероватая. Вдвойне опасен своими приятными запахом и вкусом, из-за чего его часто принимают за съедобный.

Свинушка тонкая

Смертельно ядовитый гриб, считавшийся в свое время условно-съедобным. Опасен тем, что его ядовитые свойства проявляются не всегда и не сразу. Шляпка может достигать 15-20 см в диаметре. У молодых грибов выпуклая, постепенно приобретает воронковидную форму. Волнистые края шляпки опущены. Мякоть от бледно-желтой то желто-коричневой. На срезе темнеет, часто червивая. Выраженного запаха и вкуса нет.