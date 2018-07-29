Почему только женщины гадали на Руси

Кому из нас не знакома фраза из поэмы Жуковского «Светлана»: «Раз в Крещенский вечерок девушки гадали»? Процесс гадания неоднократно описан в русской классике, и всегда участвовали в нем только женщины. Почему?

Для этого было несколько причин.

Магические способности женщин

В языческих культах женщина играла особую роль. Она зачинала, рожала и растила детей. Именно божества женского пола у древних славян «отвечали» за плодородие и многие другие сферы. Были магические ритуалы (например, опахивание), в которых женщина играла очень важную роль. Издавна также считалось, что магические действия лучше удаются женщинам, чем мужчинам, такова уж их природа. Поэтому неудивительно, что гаданиями занимались в основном особы женского пола.

Женщины верили в мистику

Хотя нашим предкам было в целом свойственно магическое сознание, женщинам оно все-таки было свойственно в большей степени, ведь они склонны полагаться больше на интуицию, чем на логику. Женщины гораздо чаще верят в чудеса, чем мужчины. Вспомните распространенный анекдот о том, как у женщины спрашивают, какие у нее шансы встретить на улице динозавра. Она отвечает: «пятьдесят на пятьдесят — либо встречу, либо нет». Точно такое же отношение у женской половины и к предсказаниям гадалок: а вдруг гадание действительно расскажет о будущем? Эта тенденция сохранилась и в наши дни. Большинство клиентов гадалок и экстрасенсов — женщины.

Гадания рассчитаны на женский пол Например, на Ивана Купалу незамужние девицы бросали в воду венки. Считалось, что если венок будет плыть долго — скоро девушка выйдет замуж. Если потонет — сидеть ей в девках по крайней мере еще год. На Святки группа девушек пекла так называемый святочный пирог. Потом его резали на куски, и по очереди выходили за ворота. Первого встречного мужчину угощали пирогом и спрашивали его имя. Считалось, что этим именем будут звать будущего мужа. Еще один вариант гадания на суженого — снимали сапог или валенок и бросали за ворота. В какую сторону будет повернут носок — в той стороне живет будущий жених. И наконец, кто не слышал о «страшном» гадании на зеркалах, когда ставили одно зеркало напротив другого, зажигали свечу и пристально вглядывались в зеркальный коридор, по которому должен был прийти предполагаемый суженый? Если появится призрак будущего суженого, гадающая непременно должна была крикнуть: «Чур сего места!», иначе фантом мог забрать ее с собой. Считалось, что под личиной суженого приходит в гости сам черт… Но многие решались на такой ритуал, чтобы узнать, с кем придется связать свою жизнь.

Женское развлечение

В старину у женщин было не так много возможностей для проведения досуга. Никаких клубов ведь тогда не существовало, а развлечься хотелось. Одним из способов были посиделки с подругами, во время которых нередко устраивали гадания, особенно на Святки, Рождество и Крещение. В основном занимались этим незамужние девушки: большинству из них хотелось узнать, как сложится личная жизнь, об этом и гадали.

Нет правил без исключений?

Сегодня в гадальные салоны порой обращаются и мужчины. Но если женщин чаще волнуют личные и семейные отношения, то представители сильного пола чаще задают вопросы по поводу работы, бизнеса, финансов.