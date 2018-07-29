Ещё
«Диваны-путешественники» прогулялись по Нижнему Новгороду
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Диваны-путешественники» прогулялись по Нижнему Новгороду 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Одна из мебельных фабрик Нижнего Новгорода провела крайне интересную и необычную акцию — диваны, сделанные компанией, погуляли по улочкам города.
Их фотографировали ранним утром, чтобы нижегородцы не заподозрили неладное — когда ещё по городу можно встретить гуляющие предметы интерьера?
— Доброе утро, Нижний Новгород! Пока Вы спите, у Вас тут диваны толпами по улицам гуляют, — написала фотограф Ksusha White, которая проводила эту съёмку. — Достопримечательности рассматривают. Рассвету радуются, ну и мы вместе с ними!
— Путешествия жёлтого ̶ч̶е̶м̶о̶д̶а̶н̶ч̶и̶к̶а̶ диванчика, — написала нижегородка Екатерина Виноградова.
— У всех свои ассоциации, — ответила фотограф. — У кого то даже Битлз всплыл.
Ранее мы писали, на что готовы люди ради хороших кадров: рассказали о наших фотографах и их историях классных фотографий.
nn.ru: последние новости
Цена победы — гипс. Сумоистка из Семёнова выиграла чемпионат мира «Ночь, кладбище, и я — в яме». Нескучный уик-энд нижегородских поисковиков Нижегородцы с ограниченными возможностями сыграли в ролике о неограниченных возможностях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова возмутила выступлением в купальнике
5 признаков плохой хозяйки в доме6
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной
Главные причины женской измены7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение