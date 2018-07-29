«Диваны-путешественники» прогулялись по Нижнему Новгороду 

Одна из мебельных фабрик Нижнего Новгорода провела крайне интересную и необычную акцию — диваны, сделанные компанией, погуляли по улочкам города.
Их фотографировали ранним утром, чтобы нижегородцы не заподозрили неладное — когда ещё по городу можно встретить гуляющие предметы интерьера?
— Доброе утро, Нижний Новгород! Пока Вы спите, у Вас тут диваны толпами по улицам гуляют, — написала фотограф Ksusha White, которая проводила эту съёмку. — Достопримечательности рассматривают. Рассвету радуются, ну и мы вместе с ними!
— Путешествия жёлтого ̶ч̶е̶м̶о̶д̶а̶н̶ч̶и̶к̶а̶ диванчика, — написала нижегородка Екатерина Виноградова.
— У всех свои ассоциации, — ответила фотограф. — У кого то даже Битлз всплыл.
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