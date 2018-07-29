Рысь напала на енота, но не ожидала, что может получить сдачи

Молодая самоуверенная рысь решила пообедать енотом, видимо приняв его за легкую добычу. Еще никогда хищник так не ошибался!

Какое-то время рысь спокойно лежит и наблюдает за добычей. На заднем плане видно щенят енота: будь большая кошка чуть умнее, она бы ни за что на свете не рискнула полезть в такую авантюру.

Но чуство меры приходит с опытом. Рысь отважилась напасть, ожидая быстрой охоты, но следующие секунды удивили даже оператора, который случайно снимал это видео. Енот, а скорее всего мама-енот, без тени страха бросился в атаку, да так рьяно, что уже через две секунды рысь пыталась убраться от него подальше.

В итоге охота провалилась и закончилась полной победой енота. Он еще немного погонял рысь по полянке, а затем ушел вновь ухаживать за щенками. Мораль проста — не шутите с родителями!