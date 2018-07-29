10 лайфхаков, которые должен знать каждый владелец собаки

Как известно, вернее собаки домашнего питомца не найти. Взятый еще щенком, лучший друг человека доставит немало счастливых моментов, а возможно, и станет самым родным существом на свете. Однако уход за собакой — дело не из легких и требует львиную долю вашего времени, внимания и терпения.

Чтобы не тратиться лишний раз на ветеринаров, дорогие диетические корма и поберечь нервы, мы предлагаем вашему вниманию несколько эффективных трюков в обращении с собаками. Ваши любимцы сказали бы за них спасибо, если бы могли говорить, а пока эволюция до этого не дошла, просто купайтесь в их молчаливом обожании.

dnpmag.com 1. Пес и ковер

Если любимый песик обмочил новенький дорогущий персидский ковер, не стоит рвать волосы на голове и бить кулаком в грудь. Вывести пятна и неприятный запах поможет обычная пищевая сода. Насыпать на место происшествия, подождать, пока жидкость впитается, пропылесосить.

2. Пес и еда Если ваш питомец ест как не в себя, а потом сам же от этого страдает — кладите в его миску с кормом теннисный мяч. Это заставит зверюгу сбавить обороты и даст столь необходимую его желудку передышку.

3. Пес и зубы

Намажьте его любимую игрушку зубной пастой и дайте пожевать. Повторяйте ежедневно, и скоро зубы вашего питомца по белоснежному блеску сравнятся с улыбками голливудских красавцев!

4. Пес и мороженое

Жарким летом ты наверняка не прочь охладиться, поедая мороженое ведрами. Чем твой пес хуже? Положи в морозилку куриные крылышки вперемешку с кусочками яблока и подай своему питомцу на обед. Поверь, ему придется по душе вкусное охлажденное лакомство.

5. Пес и душ По счастью, многие собаки, в отличие от кошек, любят плавать, купаться и мыться. Но, как и у человека, при попадании в уши вода может вызвать воспаление. Чтобы избежать этого, нанеси на ватный тампон немного масла для детей и протри им уши домашнего животного. В качестве альтернативы можешь каждый раз надевать на него шапочку для душа. Попробуй оба способа и выбери тот, что будет удобнее.

6. Пес и нельзя

Список вредных для собак продуктов не заканчивается на шоколаде. Между прочим, им нельзя потреблять также виноград (приводит к почечной недостаточности), персики, лук и чеснок. Последние два могут вызвать у вашего питомца анемию (повреждение клеток крови), так что шутить с этим не стоит. Напомним, что алкоголь также для собак противопоказан. Объяснять почему, надеюсь, не надо?

7. Пес и вазелин

А в зимние месяцы, перед тем как выйти на прогулку с мохнатым другом, позаботься о его здоровье. Собачьи лапы хоть и похожи на прочные покрытые шерстью кожаные перчатки, но могут также пострадать от обморожения, как и твои безволосые конечности. Не поленись и намажь своему товарищу перед прогулкой лапы вазелином. И ничего смешного в этом нет.

8. Пес и хитрость

Почуяв, что ты некрепко держишь поводок и вообще стоишь, пожирая глазами вон ту аппетитную блондинку, шкодливый пес со скуки может рвануть от тебя наутек. Худшее, что можно придумать, — это сломя голову побежать за ним. Во-первых, он бежит быстрее тебя. Во-вторых, просто побежав в другую сторону, ты добьешься куда лучших результатов. Увидев твой побег, четырехлапый сорванец помчится следом, чтобы поймать тебя.

9. Пес и вещи

Не хватает карманов для тяжелой связки ключей на прогулке? Прицепите их карабином к ошейнику пса. Главное теперь — не потерять пса.

10. Пес и запах

У животного может появится плохой запах изо рта — в конце концов, это пес, который пытается сожрать на улице все подряд. Легче всего избавиться от неприятного запаха будет, добавив обыкновенную петрушку в его миску с едой.