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В Твери пройдёт «Большой летний книгообмен»
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В Твери пройдёт «Большой летний книгообмен» 

tvernews.ru 46 минут назад
29 июля в Твери в Книжном шатре библиотеки имени Горького состоится «Большой летний книгообмен». Вы сможете не только принести уже прочитанные издания и обменять на понравившиеся, но и поговорить о своих любимых книгах.
В программе:
встреча с редактором издательства «Русский путь» (Москва), библиофилом, создателем букинистического магазина «Что делать?» Михаилом Архиреевым
разговоры о книгах
книгообмен
настольные игры
Михаил Архиреев занимается книгой уже более 10 лет, он расскажет много интересного о книгах и книжном рынке и покажет любопытные издания из своей коллекции. Он также приглашает поделиться своими книжными впечатлениями, почитать отрывки из любимых произведений, поговорить о литературе.
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