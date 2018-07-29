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Озил может стать одним из капитанов «Арсенала» в новом сезоне
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Озил может стать одним из капитанов «Арсенала» в новом сезоне 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил, что Месут Озил может стать одним из капитанов «Арсенала» в нынешнем сезоне, передает "Советский спорт".
"Мы работаем над этим и смотрим, на кого можно возложить такую ответственность. Месут вполне может стать капитаном. В команде будет пять капитанов. Из числа кандидатов — Месут, Аарон Рэмзи и Петр Чех.
Но это еще не окончательный список. Я еще думаю над тем, кому стоит предоставить такую возможность в новом сезоне. Не стоит забывать и про Косельни, который восстанавливается после травмы, но продолжает оставаться капитаном за кулисами", — цитирует специалиста The Sun.
Ранее Озил оставил автограф арбитру на желтой карточке.
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