Подруга BroDude: Мария Машина

Меткость нашего выбора подруг всегда была безукоризненной. Мы знакомим тебя с самыми красивыми девушками нашей страны, и фотографии сегодняшней подруги Марии Машиной являются тому подтверждением. Как и тот факт, что Мария дважды входила в Top-100 журнала MAXIM и была признана девушкой месяца Playboy. Сама Маша называет себя активным и целеустремленным человеком. Учитывая ее образ жизни, с этим трудно не согласиться. Насыщенную модельную деятельность (съемки для журналов, рекламы и клипов) она разбавляет занятием несколькими видами спорта, а также многочисленными хобби, в числе которых создание и пошив оригинальной одежды. От себя мы хотим добавить, что Мария, помимо прочего, дружелюбная и милая девушка. Ну а все остальное ты можешь увидеть на фотографиях, которые, к нашей общей радости, не особо стремятся скрыть всю ее красоту и сексуальность.