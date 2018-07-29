Как правильно читать икону

До XVI века даже неграмотные люди умели «прочитывать» иконы, и одна икона порой заменяла десятки проповедей.

Снизу вверх

Иконы следует читать снизу вверх, как бы поднимаясь от земного мира к горнему. Святые часто изображаются стоя на земле, но достигая неба — таков был, говоря метафорически, и их жизненный путь. Иногда внизу иконы расположены важные атрибуты, подробности жизни святых, которые не бросаются в глаза, если не рассматривать изображение последовательно. В древних иконах даже доска рамы играет роль, это — граница между нашим миром и миром, представленным в иконе — духовным. В Сирийских и Египетских пустынях не так-то просто было достать дерево, а тем более липу — тоже символичное растение. Если присмотреться к древним иконам, то линия между рамой и изображением обычно выписана цветом — чаще всего красным. Эта граница называется «лузга» (как тонкая пленочка в семечках, которые «лузгают»), она символизирует границу между дольним и горним мирами, а красная она потому, что рубеж этот, этот переход — дался кровью…

Внимание к фону

Фон на иконе играет важную роль, как и все остальное — говорят, что ни один миллиметр иконы не пишется бессмысленно, просто так. В самые древние времена христианства фон икон прописывали подробно, чтобы показать реальность произошедших на них событий. Позднее напоминание о реальности станет менее важным для иконы. Куда чаще сейчас мы встречаем однотонный фон: золотой или белый. Эти два цвета — самые «высокие» в византийской традиции. Белый цвет — цвет рая, и иконы, имеющие его фоном, однозначно показывают предстоящему перед ними человеку, что действие происходит в раю. Золотой цвет — цвет святости и особенного, невещественного сияния. К тому же, золото не меняет цвет, оно постоянно и ассоциируется с вечностью. С золотом, испытанном в горниле, Писание сравнивает мучеников, пострадавших за Христа. На иконах святых изображаются порой места их жития и подвигов. Так, например, собор Киево-Печерских святых пишут на фоне Киево-Печерской лавры; Марию Египетскую изображают на фоне пустыни; блаженную Ксению — на фоне Санкт-Петербурга и храма на Смоленском кладбище. Есть известная икона Иоанна Шанхайского, на ней изображена мостовая и такси — то, среди чего жил этот святой.

Символические цвета

Мы уже сказали о белом и золотом цветах на иконе. Но и другие цвета имеют свой символический смысл, и, наверное, интересно узнать, что есть цвет, которого вы не найдете на канонических иконах. Этот цвет — серый, цвет, получающийся смешением белого и черного. В духовном мире рай и ад, святость и грех, добро и зло не смешиваются, и тьма не может объять свет. Поэтому для иконописцев, относящихся к цвету как к образу, наделенному смыслом, и никогда не выбирающих цвет произвольно, «для красоты», серый цвет не нужен. Красный цвет имеет сразу несколько значений. Это цвет крови, цвет жертвы Христа. Поэтому люди, изображенные на иконе в красных одеждах — мученики. Красным небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Но красный цвет — это и символ Воскресения, победы жизни над смертью. Существуют даже иконы с красным фоном — знаком торжества вечной жизни. Красный фон всегда наполняет икону пасхальным звучанием. Синий и голубой цвета соотносятся с небом, иным, вечным миром и мудростью. Это и цвет Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное. Так по голубым куполам всегда можно узнать Богородичный храм.

Расшифровка атрибутов

Даже самые маленькие атрибуты на иконах дают нам «ключи» к их пониманию. Какие же самые частые атрибуты святых на иконах? Кресты в руках святых значат обычно, что этот человек принял мученическую смерть за свою веру. Часто в руки святым на иконе дается то, чем они прославились. Например, на ладони Сергия Радонежского пишут монастырь, основанный им. Святой Пантелеимон держит коробочку с лекарствами. Святители и евангелисты на иконах держат Евангелие. Преподобные — четки, как Серафим Саровский, или свитки с изречениями или молитвой, как Силуан Афонский. Иногда атрибуты святых неожиданны, удивительны и понять их можно, только узнав житие. Например, святой царевич Димитрий может изображаться на иконах в короне (хотя коронован не был), часто — с орешками в руке, которыми играл перед гибелью. Или удивительная икона святого мученика (читаем это по кресту в руке) Христофора, вместо головы которого там изображена, окруженная нимбом, голова… собаки. Это утрированный эпизод из жития: мученик Христофор молил Бога забрать его красоту, чтобы избежать соблазнов, и сделать его страшным.

Понимание фигур

Фигуры на иконах тоже символичны. Так, например, квадрат или прямоугольник, на котором часто стоят ноги святого, означает человеческое — нашу землю и то, что действие происходит в дольнем мире. В фигурах с большим количеством углов символично это количество: шестиугольник, привносящий тему шести дней творения, восьмиугольник — с Вечностью и так далее. Круг — фигура без углов, являющаяся совершенной, символизирует полноту бытия, и часто изображается на иконах творения земли. Кроме того и нимбы имеют форму круга. А на иконе «О Тебе радуется», например, вся фигура Богоматери вписана в круг (мандорлу) — символ Божественной славы. А затем очертания круга повторяются снова и снова — в стенах и главах храма, в ветвях райского сада, в полете таинственных, почти невидимых небесных сил на самом верху иконы.

Перспектива и стороны

Об обратной перспективе в иконах слышали все, кто ими интересуется. Это не секрет, что обратная перспектива подчеркивает, что не человек, предстоящий перед иконой, — центр мира, а Тот, Кто как бы смотрит на него из иконы. Но вот о чем редко говорят в связи с обратной перспективой — так это о сторонах. Ведь если икона пишется «с другой точки зрения», то ее правая (для нас) сторона становится левой (для нее) и наоборот. А у сторон тоже есть своя символика. Правая сторона (с точки зрения внутренней организации, т.е. для нас левая) соотносится с передним планом (и настоящим временем), а левая — с задним (и будущим временем). Это помогает нам понять многие иконы, например, иконографию Страшного Суда, на которой праведники представлены слева от зрителя, а грешники — справа, а не наоборот.

Центр иконы