Как правильно читать икону 

До XVI века даже неграмотные люди умели «прочитывать» иконы, и одна икона порой заменяла десятки проповедей.
Снизу вверх
Иконы следует читать снизу вверх, как бы поднимаясь от земного мира к горнему. Святые часто изображаются стоя на земле, но достигая неба — таков был, говоря метафорически, и их жизненный путь. Иногда внизу иконы расположены важные атрибуты, подробности жизни святых, которые не бросаются в глаза, если не рассматривать изображение последовательно. В древних иконах даже доска рамы играет роль, это — граница между нашим миром и миром, представленным в иконе — духовным. В Сирийских и Египетских пустынях не так-то просто было достать дерево, а тем более липу — тоже символичное растение. Если присмотреться к древним иконам, то линия между рамой и изображением обычно выписана цветом — чаще всего красным. Эта граница называется «лузга» (как тонкая пленочка в семечках, которые «лузгают»), она символизирует границу между дольним и горним мирами, а красная она потому, что рубеж этот, этот переход — дался кровью…
Внимание к фону
Фон на иконе играет важную роль, как и все остальное — говорят, что ни один миллиметр иконы не пишется бессмысленно, просто так. В самые древние времена христианства фон икон прописывали подробно, чтобы показать реальность произошедших на них событий. Позднее напоминание о реальности станет менее важным для иконы. Куда чаще сейчас мы встречаем однотонный фон: золотой или белый. Эти два цвета — самые «высокие» в византийской традиции. Белый цвет — цвет рая, и иконы, имеющие его фоном, однозначно показывают предстоящему перед ними человеку, что действие происходит в раю. Золотой цвет — цвет святости и особенного, невещественного сияния. К тому же, золото не меняет цвет, оно постоянно и ассоциируется с вечностью. С золотом, испытанном в горниле, Писание сравнивает мучеников, пострадавших за Христа. На иконах святых изображаются порой места их жития и подвигов. Так, например, собор Киево-Печерских святых пишут на фоне Киево-Печерской лавры; Марию Египетскую изображают на фоне пустыни; блаженную Ксению — на фоне Санкт-Петербурга и храма на Смоленском кладбище. Есть известная икона Иоанна Шанхайского, на ней изображена мостовая и такси — то, среди чего жил этот святой.
Символические цвета
Мы уже сказали о белом и золотом цветах на иконе. Но и другие цвета имеют свой символический смысл, и, наверное, интересно узнать, что есть цвет, которого вы не найдете на канонических иконах. Этот цвет — серый, цвет, получающийся смешением белого и черного. В духовном мире рай и ад, святость и грех, добро и зло не смешиваются, и тьма не может объять свет. Поэтому для иконописцев, относящихся к цвету как к образу, наделенному смыслом, и никогда не выбирающих цвет произвольно, «для красоты», серый цвет не нужен. Красный цвет имеет сразу несколько значений. Это цвет крови, цвет жертвы Христа. Поэтому люди, изображенные на иконе в красных одеждах — мученики. Красным небесным огнем сияют крылья приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Но красный цвет — это и символ Воскресения, победы жизни над смертью. Существуют даже иконы с красным фоном — знаком торжества вечной жизни. Красный фон всегда наполняет икону пасхальным звучанием. Синий и голубой цвета соотносятся с небом, иным, вечным миром и мудростью. Это и цвет Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное. Так по голубым куполам всегда можно узнать Богородичный храм.
Расшифровка атрибутов
Даже самые маленькие атрибуты на иконах дают нам «ключи» к их пониманию. Какие же самые частые атрибуты святых на иконах? Кресты в руках святых значат обычно, что этот человек принял мученическую смерть за свою веру. Часто в руки святым на иконе дается то, чем они прославились. Например, на ладони Сергия Радонежского пишут монастырь, основанный им. Святой Пантелеимон держит коробочку с лекарствами. Святители и евангелисты на иконах держат Евангелие. Преподобные — четки, как Серафим Саровский, или свитки с изречениями или молитвой, как Силуан Афонский. Иногда атрибуты святых неожиданны, удивительны и понять их можно, только узнав житие. Например, святой царевич Димитрий может изображаться на иконах в короне (хотя коронован не был), часто — с орешками в руке, которыми играл перед гибелью. Или удивительная икона святого мученика (читаем это по кресту в руке) Христофора, вместо головы которого там изображена, окруженная нимбом, голова… собаки. Это утрированный эпизод из жития: мученик Христофор молил Бога забрать его красоту, чтобы избежать соблазнов, и сделать его страшным.
Понимание фигур
Фигуры на иконах тоже символичны. Так, например, квадрат или прямоугольник, на котором часто стоят ноги святого, означает человеческое — нашу землю и то, что действие происходит в дольнем мире. В фигурах с большим количеством углов символично это количество: шестиугольник, привносящий тему шести дней творения, восьмиугольник — с Вечностью и так далее. Круг — фигура без углов, являющаяся совершенной, символизирует полноту бытия, и часто изображается на иконах творения земли. Кроме того и нимбы имеют форму круга. А на иконе «О Тебе радуется», например, вся фигура Богоматери вписана в круг (мандорлу) — символ Божественной славы. А затем очертания круга повторяются снова и снова — в стенах и главах храма, в ветвях райского сада, в полете таинственных, почти невидимых небесных сил на самом верху иконы.
Перспектива и стороны
Об обратной перспективе в иконах слышали все, кто ими интересуется. Это не секрет, что обратная перспектива подчеркивает, что не человек, предстоящий перед иконой, — центр мира, а Тот, Кто как бы смотрит на него из иконы. Но вот о чем редко говорят в связи с обратной перспективой — так это о сторонах. Ведь если икона пишется «с другой точки зрения», то ее правая (для нас) сторона становится левой (для нее) и наоборот. А у сторон тоже есть своя символика. Правая сторона (с точки зрения внутренней организации, т.е. для нас левая) соотносится с передним планом (и настоящим временем), а левая — с задним (и будущим временем). Это помогает нам понять многие иконы, например, иконографию Страшного Суда, на которой праведники представлены слева от зрителя, а грешники — справа, а не наоборот.
Центр иконы
В центре иконы обычно изображается самое главное — то, о с точки зрения чего (или Кого) она повествует. Например, композиционным центром известной «Троицы» Андрея Рублева является чаша, которую благословляют руки ангелов. Все движение внутреннего взора молящегося происходит вокруг этой чаши (вспомним здесь и символику круга). Часто живописным центром иконы является Евангелие. Перспектива иконы как бы разворачивается от него, боковые грани книги пишутся в ярких тонах. «Мы видим обложку Евангелия, но разрастающиеся в глубину яркие грани показывают, как несравненно более важно то, что стоит за этой обложкой», — пишет один из исследователей.