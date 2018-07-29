Волшебство макияжа: китаянка превратилась в Мону Лизу и не только

Сама девушка, которая до того, как «проснуться известной», три года работала в качестве тренера по макияжу, любит говорить так: ««Лишь только вы начинаете рассматривать свое лицо в качестве чистого листа бумаги, и ваши возможности становятся бесконечными».

Хэ Юйхун уже успела дать интервью японскому телевидению, оказаться в центре внимания статьи британской газеты «Дейли Мейл» ( Daily Mail ) и получить высокую оценку от литовского Интернет-портала об искусстве и дизайне BoredPanda: «Если вы все еще ставите под сомнение художественную ценность визажа, то эта китайская бьюти-блогер сможет открыть вам глаза». С нетерпением ждем новых метаморфоз от Хэ Юйхун. А вот и адрес ее микроблога «Вэйбо»: https://weibo.com/u/2675783603.

Информационная служба «Россия-Китай:главное», Медиакорпорации Китая