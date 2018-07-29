Болельщик сделал предложение девушке во время матча на «Ростов-арене»

Мужчина развернул плакат «Аня, я тебя люблю», встал на одно колено и протянул свой возлюбленной коробочку с кольцом.

В конце матча Российской премьер-лиги между командами «Ростов» и «Ахмат» один из болельщиков ростовского клуба сделал предложение своей девушке. Вместе с друзьями он растянул плакат с надписью «Аня, я тебя люблю».

Девушка увидела признание и спустилась к своему возлюбленному, в этот момент мужчина встал на одно колено и достал коробочку с кольцом. Видеозапись момента была опубликована в местной группе в «ВКонтакте».

Судя по кадрам, девушка согласилась стать невестой ростовского любителя футбола и трибуны радостно начали скандировать «Молодец!», поддерживая смелый поступок мужчины.

Кстати в матче со счетом 1:0 победил «Ростов», чем, вероятно, тоже порадовал героев видео.