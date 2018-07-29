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Постирать лифчик за 2 минуты. Гениальный способ
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Постирать лифчик за 2 минуты. Гениальный способ 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Что вам понадобитсяжидкий гель для стирки или детский шампуньмаленькое махровое полотенце сушилка для зелени (представьте, что это маленькая ручная стиральная машинка) Что делать Наполните сушилку теплой водой и добавьте 2 колпачка шампуня или средства для стирки. Поместите лифчик в воду и сожмите, чтобы он намок. Замачивайте в течение 10 минут, а затем начинайте крутить сушилку. Покрутили несколько раз — сливайте мыльную воду. Теперь сполосните сушилку, наполните ее снова холодной водой, положите лифчик обратно и еще раз покрутите. Повторите, если лифчик плохо прополоскался. Выливайте всю воду из сушилки, кладите лифчик обратно и покрутите еще раз, чтобы отжать его.
Как правильно сушить Аккуратно выжмите чашки и промокните их полотенцем. Не нужно выживать и перекручивать. Повесьте лифчик на бельевую сушилку или положите на чистое сухое полотенце. Никогда не подвешивайте лифчики за лямки, так они растянутся намного быстрее. Как часто стирать Примерно после 4-7 носок. Какого-то строго правила нет, но старайтесь не носить один и тот же лифчик неделю подряд, чтобы он меньше растягивался и успел бы принять свою первоначальную форму. Кстати: если чашечки лифчика с поролоном, стирать их нужно реже. Если поролон стирать слишком часто, он рвется и крошится быстрее, а внутри образуется осадок от моющих средств.
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Женский форум
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