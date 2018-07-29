30 фото самых интересных и простых идей дизайна сада своими руками

Сад своими руками разбить не так сложно, главное — заранее выбрать выигрышные стратегии. Среди них — автоматический или полуавтоматический полив, мульчирование почвы (для эстетики, чистоты, отсутствия болезней и патогенов и для сохранения влаги), комплексное планирование и отказ от капризных растений.

В нашей новой подборке вы найдёте десять самых интересных и простых идей для обустройства сада своими руками.

Используйте этнический декор

Текстиль, светильники, ковры, этнические аксессуары (посуда, вазы, подносы и тому подобное) помогут создать нужное настроение в вашем саду, даже если он выглядит более чем типично.

Включите воображение

Из деревянных досок можно многое сделать, но, как показывает практика, проблема всегда начинается со спинок и ими же заканчивается. Именно их невозможно сделать удобными, если вы не плотник по профессии и у вас нет нужных схем и проверенных решений. Поэтому смиритесь, что всё придётся дополнять подушками.

Повесьте гирлянду

Повесить гирлянду в саду несложно. Но вы даже представить себе не можете, как сильно изменится его вид или облик террасы!

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Уделяйте кустарникам больше времени, чем деревьям и однолетникам

На первых порах проще всего добиться, чтобы ваш сад имел качественный средний ярус из красивых кустарников и низкорослых деревьев. Однолетники часто требуют много ухода, многолетние растения нужно постоянно избавлять от сорняков, а вот кустарники и туи, можжевельники и им подобные саженцы нуждаются в вашем внимании лишь на первых порах.

Вертикальное озеленение сейчас в моде

Сад своими руками можно создать в разном формате — традиционном (засадить всё фруктовыми, плодовыми деревьями, грядками и плодовыми кустарниками), эстетичном и современном, где вы делаете всё в пейзажном стиле, или ультрановом варианте в стиле минимализм, с вертикальным озеленением и интересными геометричными и специально подстриженными растениями.

Высокие грядки — будущее домашних огородов

В Европе мода на мини-огороды при коттеджах и загородных домах сейчас набирает обороты. Здесь стало актуальным выращивание экологически чистых овощей и зелени для салатов прямо у себя во дворе. Высокие грядки позволят делать это легко, вам не нужно будет постоянно бороться с сорняками, ухаживая за растениями.

Обустройте патио — это всегда лучше, чем беседка

Беседки не уходят в прошлое лишь в Восточной Европе. Весь остальной мир уже переключился на патио — с мягкими диванчиками, на которых отдыхать на свежем воздухе можно с комфортом.

Каменные многоярусные клумбы и цветники для рельефного участка

Сад на участке с рельефом обустроить очень сложно. Вам пригодятся кирпичные или блочные клумбы, которые вы потом оформите декоративным кирпичом или натуральным камнем. Они позволят создать эффектное террасирование, скомпенсировать перепад высот и сделать облик сада аккуратным.

Сначала обустройте зону вокруг дома

Многие начинающие садоводы стараются сразу заложить весь сад — посадить 20 деревьев, 30 кустарников, разбить огород на четыре сотки, поставить с десяток клумб в разных местах. На самом деле те ошибки, которые вы допустите при таком подходе, будут повторяться. Поэтому лучше начинать с обустройства зоны вокруг дома и террасы.

Поставьте очаг и кресла вокруг него вместо мангала

Сооружение такого мангала из кирпичей будет стоить вам 1 000 рублей. А ведь здесь можно и шашлычки пожарить, и мясное блюдо подогреть, и картошечку запечь, и лучок подрумянить, чтобы он был с красивой корочкой!

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