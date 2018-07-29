Ещё
Жительниц Воронежа позвали на флешмоб женственности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительниц Воронежа позвали на флешмоб женственности 

Вести Воронеж 40 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В первый день августа на улице Карла Маркса будет красиво.
Воронежских женщин приглашают поучаствовать в ярком мероприятии. Организаторы акции с названием «Флешмоб женственности» предлагают дамам собраться на улице Карла Маркса, чтобы показать всю свою красоту. Жительниц Воронежа просят прийти на место сбора в красивых платьях или юбках и с цветами. Во время акции её участницы будут получать неожиданные подарки, находить новые знакомства, строить совместные планы — личные и деловые. Такое мероприятие уже проводилось в Воронеже и порадовало всех горожан, которые его увидели. Особенно представительницам женского пола, которым вручили в качестве приятного сюрприза по цветку участницы флешмоба. В мире такая акция пройдёт уже в десятый раз. Её цель — напомнить женщинам о том, что они самые прекрасные создания на Земле. Сбор участников 1 августа в 18-30 на улице Карла Маркса, возле дома №53.
Вести Воронеж: последние новости
«Трудно мотивировать». Как живёт самый большой в Воронежской области 15-летний мальчик В Воронеже женщина заказала похороны живому сыну Городские грядки. Кто и зачем выращивает овощи и фрукты во дворах многоэтажек Воронежа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме6
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной7
Седокова возмутила выступлением в купальнике70
Главные причины женской измены7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение