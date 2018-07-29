Жительниц Воронежа позвали на флешмоб женственности

В первый день августа на улице Карла Маркса будет красиво.

Воронежских женщин приглашают поучаствовать в ярком мероприятии. Организаторы акции с названием «Флешмоб женственности» предлагают дамам собраться на улице Карла Маркса, чтобы показать всю свою красоту. Жительниц Воронежа просят прийти на место сбора в красивых платьях или юбках и с цветами. Во время акции её участницы будут получать неожиданные подарки, находить новые знакомства, строить совместные планы — личные и деловые. Такое мероприятие уже проводилось в Воронеже и порадовало всех горожан, которые его увидели. Особенно представительницам женского пола, которым вручили в качестве приятного сюрприза по цветку участницы флешмоба. В мире такая акция пройдёт уже в десятый раз. Её цель — напомнить женщинам о том, что они самые прекрасные создания на Земле. Сбор участников 1 августа в 18-30 на улице Карла Маркса, возле дома №53.