«Соберись, тряпка!» Как мамы обходятся со своим телом

Я смотрю на себя в зеркало. Килограммовые мешки под глазами, усталость, которую уже не скрыть тональным кремом. Опущенные плечи, сутулая спина. Я вздыхаю. Два ребёнка были выношены моим телом, вскормлены моей грудью, мои руки и спина носили и до сих пор иногда носят их. На ногах сосудистые звёздочки, слегка выпирающий живот, жёсткий взгляд, седые волосы на висках. Я смотрю на своё тело, которое дало жизнь двум людям, которое прошло двое родов, пережило тяжёлое восстановление, кровопотерю, разрывы и лактостазы, и мне стыдно, что оно так выглядит… Мне стыдно, что следы материнства заметны. Глядя на меня, действительно можно сказать, что я мать двоих детей, а мне бы хотелось иначе. Мне бы хотелось видеть подтянутый живот, прямую спину, хорошую кожу и свежее лицо, чтоб без вот этого всего, что так ассоциируется у нас с усталостью и замотанностью.

Сейчас такой тренд — родила, а через пару-тройку месяцев у тебя должно быть тело без следов материнства. Чтобы живот плоский (ага, именно тот, в котором ещё недавно было 10 кило жизни с ребёнком, околоплодными водами, плацентой и мышцами), чтобы макияж, никаких морщинок и мешков под глазами, красивая грудь, без молочных подтёков и трещин, и конечно — улыбка. И ты такая с коляской красивая и счастливая вышагиваешь. Я замечаю, как недавно родившие мои подруги уже через месяц начинают постить на свои странички в соцсетях различные комплексы упражнений на пресс и ноги, боятся «разжиреть» до 60 кг, боятся, что грудь обвиснет, что лицо осунется и волосы вылезут. И те счастливицы, которые умудрились не растерять свою девичью красоту после родов (обычно после первых), гордо говорят о том, что надо просто работать над собой и не лениться, что ребёнок не повод распускать себя и вообще надо быть позитивнее. А ты стоишь с младенцем в одной руке, с кучей быта в другой, с этими чёртовыми лактостазами, округлым животом, позвоночной грыжей и думаешь: «Где ж я так нагрешила-то?!»

Общество предлагает нам «не распускаться», не позволять себе выглядеть плохо, ведь «ты же мать, ты же подаёшь пример своим детям, и вообще от тебя муж уйдёт, если ты будешь так выглядеть!». Простите, но что значит «распускаться»?! Позволять себе не прятать последствия того, что с тобой произошло?! Позволять своему телу рассказывать, что ты прошла 9 месяцев беременности, 12 часов схваток, несколько лет хронического недосыпа и таскания тяжестей?! И при этом всём ты должна выглядеть как свежая майская роза?! Ну не бред ли?!

Сейчас вы мне расскажете, что вообще-то хотеть хорошо выглядеть — это нормальное желание каждой женщины. И я тут с вами неистово соглашусь. Мне самой нравится, когда у меня плоский живот, прямая красивая спина и отдохнувшее лицо. Но совершенствовать себя, работать над собой возможно только в ресурсном состоянии. Когда у тебя есть возможность выспаться, когда ты можешь выделить себе время на спорт, когда у тебя ничего не болит, когда тебе не приходится выбирать между сном и тренировкой. А не вот это издевательство над собой, которого полно в Интернете, когда мать делает на камеру зарядку с ребёнком на спине, улыбаясь сквозь зубы. Я сама так пыталась, ещё и расстраивалась, что меня надолго не хватает. Странно, правда, что после бессонной недели с 5-месячным сыном, марафона по магазинам и лестницам с тяжеленной коляской меня не прёт с улыбкой качать пресс!

Для меня теперь есть чёткое понимание, какой я хочу быть. Я точно не хочу скрывать то, что сделало со мной моё материнство, потому что это следы моего глубокого труда. Это следы опыта по узнаванию себя — как матери, как человека, способного вынести много трудностей. Несправедливо стирать со своего тела эти следы, обесценивать их и говорить, что это некрасиво. Красиво и честно!

И сейчас я хочу для своего тела не очередной работы по самосовершенствованию, а заботы. И вот эти попытки сделать кубики на животе

через 2 месяца после родов, эти диеты с дефицитом калорий, качание пресса дома

после бессонной ночи — это не забота, это насилие над собой. Забота — это всегда

про актуальные потребности. Когда ты видишь, в чём ты нуждаешься в данный

момент. Замотанная мама с парочкой погодок, без помощи бабушек и с вечно

работающим мужем нуждается не в идеальной фигуре, а в том, чтобы её не попрекали за её тело, и ещё в элементарных вещах: сне, вкусной еде и личном

времени. И вот только когда она получит всё это, отоспится хоть немного,

почувствует себя в безопасности, рядом с людьми, которые её поддерживают, а не гнобят за лишний килограмм, тогда она начнёт хорошеть. И это произойдёт без мотивирующих пинков, без вот этого «Соберись, тряпка! Распустилась! Муж бросит!»,

а само собой, из внутреннего чувства любви к самой себе.