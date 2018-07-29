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Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Говорил ему: „Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги“
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Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Говорил ему: „Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вернувшийся в «Рубин» Александр Бухаров в интервью «Бизнес Online» вспомнил, как будучи молодым не слушал тренера Курбана Бердыева. — Вспоминаю, каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева, — начал Бухаров. — Курбан Бекиевич мне говорил: «Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и все будет». А я в ответ требовал: «Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?»
Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном — футболе, говорю: «Какие же вы ребята, наивные глупцы». Жаль, что я всё это понял только к 30 годам.
Ранее Бухаров рассказал о депрессии, которая его настигла, когда стал весить 100 килограммов.
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Женский форум
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