Александр Бухаров: «Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Говорил ему: „Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги“

Вернувшийся в «Рубин» Александр Бухаров в интервью «Бизнес Online» вспомнил, как будучи молодым не слушал тренера Курбана Бердыева . — Вспоминаю, каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева, — начал Бухаров. — Курбан Бекиевич мне говорил: «Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и все будет». А я в ответ требовал: «Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?»

Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном — футболе, говорю: «Какие же вы ребята, наивные глупцы». Жаль, что я всё это понял только к 30 годам.

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