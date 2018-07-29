Зачем кошки мнут лапами человека и постель

Многие любители кошек замечали за своими питомцами подобное поведение. Животные топчутся на коленях или груди своих хозяев, будто месят тесто. Некоторые уверены в том, что таким образом кошки делают массаж и даже лечат людей. Но если это так, то зачем они мнут лапами постель? Что же в самом деле означают эти движения представителей семейства кошачьих?

Назад в детство

Часто кошки, устраиваясь на какой-либо мягкой поверхности (подушка, плед, одеяло), начинают эту поверхность ритмично «месить», поочередно обеими передними лапами. Иногда животные даже могут выпустить когти. Они мурлычут от удовольствия, а порой даже кажется, что питомцы впадают в своеобразный транс. Как сообщает издание «The nest», по мнению ученых, так кошки возвращаются в детство. Дело в том, что описанные выше действия зоологи называют «молочным шагом». Данный «шаг» котята используют для того, чтобы стимулировать выделение молока из материнской груди. Именно поэтому даже взрослые кошки порой причмокивают, топчась на постели.

Понятно, что «молочный шаг» вызывает у наших питомцев приятные эмоции, благодаря которым они и увлекаются подобными действиями настолько, что можно подумать, что они и в самом деле находятся в неком трансе. В действительности же такие монотонные, «детские» движения успокаивают кошек, подобно тому как младенцы сразу перестают нервничать, припав к материнской груди. Примечательно, что некоторые исследователи считают, что кошки, выкормленные искусственным способом, никогда не месят лапами. Однако большинство любителей кошек с этим мнением не согласны.

Мое место!

Информационный портал «Life.ru» пишет и еще об одной причине, по которой кошки могут совершать подобные движения. В частности, как утверждается в статье, ученые уверены в том, что на подушечках лап животных имеются железы, посредством которых они «маркируют», то есть метят свою территорию и даже другие живые объекты. Таким образом кошка дает понять потенциальным конкурентам, что данное место является их собственностью и претендовать на него остальным не следует.

Кроме того, «Еconet.ru» сообщает о том, что кошки топчут лапами подстилку, повинуясь своему инстинкту. В связи с тем, что когда-то все представители семейства кошачьих обитали исключительно в дикой природе, для того, чтобы устроить лежбище, им приходилось приминать высокую траву. Животные делали это в целях собственной безопасности и комфорта.

Мой человек!

Если же кошка «месит» лапами колени, грудь или другие части тела своего хозяина, это, согласно теории о «молочном шаге», говорит о том, что питомец воспринимает человека как свою мать. По крайней мере, именно так считают авторы издания «Kagouletheband». Кошки успокаиваются, находясь в непосредственной близости от «родного» существа, а потому недоумевают, если их вдруг прогоняют.

То же самое можно сказать и относительно версии, касающейся желез на подушечках лап. Если следовать логике этой теории, то кошки топчутся на теле своего хозяина именно для того, чтобы пометить его. Когда на человеке будут иметься соответствующие запаховые следы, то конкуренция кошке будет уже не страшна.

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