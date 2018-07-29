У Бруклина Бекхэма новая татуировка 

Сын вдохновился примером звездного отца.
19-летний сын титулованного английского футболиста Дэвида Бекхэма набил очередное тату. Скорее всего, молодой человек взял пример со своего знаменитого папы. К слову, на его теле 40 татуировок! Бруклин решил, раз отец сделал тату, значит, это точно круто. Парень наколол на груди четырех ангелочков. У Дэвида на том же месте — Иисус с херувимами. Кстати, Иисус похож на Бекхэма-старшего, которого эти херувимы вытягивают из могилы. Они, вероятно, символизируют сыновей футболиста: Бруклина, Ромео и Круза. Также есть татуировки, посвященные супруге Виктории, с которой Дэвид живет в счастливом браке 19 лет. Несмотря на то что звезде спорта постоянно приписывают романы, он остается верен только жене. И, конечно же, несколько тату есть в честь дочери Харпер.
Вообще, на теле парня уже около 17 наколок. Любовь Бруклина к татуировкам появилась в 18 лет, когда он впервые набил рисунок — индейца на руке. Кстати, точно такой же красуется у Дэвида на ребрах. Самое любимое изображение на теле молодого человека — это цифра 7. В честь сестренки Харпер. Потому что второе имя малышки — Сэвен, то есть в переводе с английского — семь. И, конечно, молодой человек посвятил надпись «Mama’s Boy» своей маме (с английского «мамин мальчик»). Отношения Бруклина Бекхэма и актрисы Хлои Морец оставили след не только в сердце парня, но и в районе солнечного сплетения. Там можно разглядеть купидона со стрелой.
Бруклин Бекхэм стал профессиональным футболистом
Бруклин Бекхэм вышел в свет с возлюбленной
Читайте также: