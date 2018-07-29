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Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
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Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: Дни.ру
Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль «Жара». Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.
Телеведущая Юлия Барановская, как и многие артисты и селебрети, отправилась в Баку на фестиваль «Жара». Там она произвела фурор на красной дорожке своим нарядом. Юлия выбрала короткое платье желтого цвета, которое отлично подчеркивало ее загар и красивые ноги. Телеведущая Первого канала была похожа на голливудскую звезду.
Местные журналисты отчего-то решили, что к ним приехала Сара Джессика Паркер в образе своей героини из сериала «Секс в большом городе». Пронзительный взгляд и грациозность действительно могли дать такое сходство. Отметим, что Барановская периодически приятно удивляет нарядами, а также умение подбирать наряды, макияж, прическу. Не случайно она выступает экспертом в проекте «Модный приговор».
Многие подписчики выразили восхищение фигурой мамы трех детей, а также указали на то, что теледива молодо выглядит. «Юлечка прям девчонка. Платье — глаз не оторвать, супер!», — написала подписчица. «Фигура отпад! Не верится что мама троих детей! Сногсшибательна», — добавила другая.
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Женский форум
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