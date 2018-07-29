Путешествуем по России. Усадьба-замок и рухнувший старый мир

Всего в двухстах километрах от Москвы — в поселке Муромцево Владимирской области — стоит уникальный замок. Это бывшая дворянская усадьба лесопромышленника Владимира Храповицкого, точнее, то, что от нее осталось.

Разграблен и завален мусором

Полуразрушенный замок с башней и стрельчатыми окнами всегда привлекал туристов. В Муромцево они в последние годы ехали, осознавая: еще немного — и эту красоту сотрут время и вандалы. Замок стоял бесхозным и разграбленным с 1983 года, когда из него выехал Муромцевский лесотехнический техникум и он был снят с баланса тракторного завода. Статус памятника не играл роли. Замок продолжал разрушаться, местные мальчишки водили экскурсии по заваленным мусором залам, показывали разрисованные стены и рассказывали легенды, которые придумывали на ходу.

— В 2013 году страна выбирала символ России, конкурс привлек внимание к усадьбе, о ней заговорили, — рассказывает Юлия Павлова, сотрудник Судогодского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В 2014 году замок наконец передали музею-заповеднику. Дворец обнесли забором, у входа дежурит охранник. Музейщики надеются, что дело дойдет до полного восстановления усадьбы.

Что за бугром — для вельмож, у русских — для конюхов

Усадебный комплекс петербургских дворян Храповицких, представителей старинного польского рода, перестроил их потомок Владимир Семенович Храповицкий. Он решил вложиться в усадьбу по резонной причине. В местных краях был хороший лес, на котором можно было заработать. После получения наследства в 1884 году Храповицкий начал строительство новой усадьбы.

По легенде, усадьбу он построил на спор с французским вельможей. Храповицкий восхитился его имением и сказал, что построит нечто подобное у себя на родине, на что француз заметил, что у Храповицкого ничего не получится — не в той стране он живет. Дворянин же, когда возвел усадьбу, первым делом пригласил в гости скептика. Тот, конечно, удивился, узнав в постройках черты своего владения, на что Храповицкий заявил, мол, это всего лишь конюшни, а до замка еще нужно прогуляться. Иностранец так обиделся, что даже не стал смотреть главный дом.

— Это легенда, — поясняет Павлова. — Но Храповицкий действительно часто выезжал за границу — и на курорты, и по делам.

Строил усадьбу модный в те годы архитектор Бойцов. Строительство велось 30 лет. Храповицкий не скупился, заказывал лучшие материалы со всех уголков России и из-за границы, лес доставлял из своих угодий, кирпич — с собственных кирпичных заводов. На кирпичах в здании башни сохранился вензель «ВХ» — Владимир Храповицкий. Еще одна метка Храповицких — лилия, которая расположена в центре их герба. Ее очертания можно увидеть на башне.

Фото усадьбы при Храповицком печатали на открытках

В 1889 году составитель описи усадьбы Гажицкий назвал ее убранство «царским». «Паркетные полы, живописные и резные по дереву потолки…» — перечислял он. Интерьер украшали коллекции оружия и книг. Храповицкий продумал все до мелочей — например столовое серебро он заказывал у Фаберже. В запасниках Владимиро-Суздальского музея находится коллекция оружия из замка — дворянин был страстным охотником, — а также гобелены и картины Храповицких.

«Мальчишки кидали в него камни»

Башня — самая экзотическая часть усадьбы. Она строилась последней.

— В ней были комнаты для гостей и залы, где проводились балы и приемы, — рассказывает Юлия Павлова. — Храповицкий был предводителем губернского дворянства и встречал у себя высоких гостей.

Сами Храповицкие — Владимир и его жена Елизавета — жили в двухэтажном доме. Кроме усадебного дома, Владимир Семенович возвел целый комплекс построек: скотный двор, конюшни, где стояли головинские и шереметьевские рысаки, гараж с автомобилями и пожарной машиной, лодочную станцию, театр и многое другое. В имении была по тем временам новинка — телефон, для которого построили телефонную станцию. В усадьбе провели воду, канализацию, электричество.

Для души помещик построил церковь, для прогулок — большой парк с каскадами. О них напоминают рельеф местности и пруд. Церковь восстановлена частично, на звонницу у прихода не хватило денег. Зарос парк-дендрарий, по которому гулял Храповицкий.

Печально сложилась и судьба самого дворянина. Лесопромышленник, который в 1903 году получил от Министерства земледелия и государственных имуществ золотую медаль за разведение леса, был вынужден с семьей эмигрировать во Францию без багажа. В 1922 году Храповицкий умер в нищете и был похоронен на кладбище в Висбадене.

— Говорят, что, когда Храповицкий уезжал из усадьбы и шел пешком до станции (ветку железной дороги он проложил, чтобы сбывать товар. — Авт.), мальчишки кидали в него камни, — говорит Павлова.

Этому нет подтверждения, но есть еще одна история. Когда жена Храповицкого Елизавета во французском Ментоне бедствовала, она в 1928 году написала крестьянам письмо, попросив собрать для нее денег. Крестьяне ответили ей во владимирской газете, где объяснили, что таких, как она, они изгнали и научились сами управлять своей страной, а в ее доме учатся их дети.

Тогда усадьба была еще цела и ничто не предвещало упадка. Старый мир и замок разрушили уже в наше время — не завистью к «белой кости», а равнодушием.

Если вы хотите осмотреть все, что осталось от усадьбы, то выход один — покупать билет на экскурсию. Летом они проходят в 11:00, 13:00 и 15:00 в пятницу и выходные. Взрослый билет стоит 300 рублей, детский — 200 рублей.

как добраться

Проще всего на автомобиле по трассе М7 до Владимира, далее по дороге до Судогды. Или экспрессом от Курского вокзала до Владимира, там пересесть на автостанции на рейсовый автобус до Судогды и на конечной остановке поймать маршрутку Муромцево — Бег.

* * *