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Младшая дочь Хмельницкой и Кеосаяна дебютировала в кино
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Младшая дочь Хмельницкой и Кеосаяна дебютировала в кино 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Хмельницкая опубликовала у себя в Instagram фотографию со съемочной площадки арт-хаусного проекта «Колл-центр», где присутствовала лишь в качестве гостя. «Была мамой актрисы Ксюши Кеосаян», — написала она. Актриса поделилась с общественностью радостью от того, что ее младшая дочь Ксения успешно поучаствовала в своих первых съемках. Восьмилетняя Ксюша перед объективами камер чувствовала себя уверенно, а вот ее мама очень переживала. «Скажу вам, что это более нервно, чем сниматься самой! Спасибо за такой опыт, дальше видно будет!», — рассказала о впечатлениях Алена.
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Дочь Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна стала одним из персонажей проекта Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Вместе с ней в картине задействованы также сын Михаила Ефремова Никита и Юлия Хлынина.
больше по теме
Хмельницкая Алена АлександровнаАлена Хмельницкая — российская театральная и киноактриса с выдающейся внешностью героини, успешно существует в профессии более тридцати лет. Подписчики Хмельницкой разделили радость своей любимицы и оставили множество комментариев. «Браво, что младшее поколение Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна продолжат дело талантливых родителей! Ксюша молодец!», «Алена, как сильно ваша младшая дочь похожа на вас! Очень доброжелательная и артистичная девочка, судя по вашим видео Успехов на актерском поприще и с дебютом!», «Как говорят, гены не скрыть и не спрятать. Удачи Ксюше», «Да, это пережить непросто! А Ксюшка-то как? Сильно волновалась? Хотя… что я такое говорю…», — писали пользователи в сети.
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Женский форум
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