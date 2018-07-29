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Дискуссия: стоит ли позволять воронежцам купаться в фонтанах?
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Дискуссия: стоит ли позволять воронежцам купаться в фонтанах? 

Вести Воронеж 27 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане задаются вопросом в соцсетях: не мешают ли дети и взрослые, плескающиеся в фонтанах, отдыхать окружающим?
Всё чаще и чаще в воронежских сообществах появляются посты о том, что некоторым горожанам не нравится вид купающихся в фонтанах детей и взрослых.
Так, Лена Д. пишет:
«Вчера приехали к нам друзья из другого города, решили им показать, так сказать, местную достопримечательность — фонтаны на Советской площади. И были крайне разочарованы, потому что красоты той самой и не увидели. А что увидели: — половина фонтанов не работали должным образом (мы смотрели их в середине июня, было очень красиво); — детей, закрывающих ногами отверстия, собственно откуда и должна бить вода; — голых и мокрых ребят, которые будто из леса вышли вчера и не видели воды; — ошалевших родителей, которые радостно бегали с телефоном в руках, снимая на видео, как их чадо плескалось в брызгах воды. И самое противное во всем этом, что эти родители поощряют все эти выходки. Не, ну я понимаю жара, ну так съездите на речку, искупайтесь, зачем людям-то портить эстетическое наслаждение?! Фух, высказалась! Давайте, критикуйте».
В этом же сообществе, но чуть ранее Иван Б. опубликовал видео и призыв устроить массовое купание в том же самом месте, про которое написала Лена Д. :
«Приходите все в воскресенье вечером купаться в фонтане на Советской площади, будет круто. Для самых бесстрашных».
Налицо — конфликт интересов. «Вести-Воронеж» предлагает поучаствовать в опросе по этому поводу и подискутировать об уместности купания в городских фонтанах.
Кстати, сегодня мы опубликовали предупреждение «Водоканала» о том, чем чревато такого вида развлечение.
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Женский форум
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