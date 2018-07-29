Уличная печь своими руками: особенности разных видов и советы по строительству

Что такое уличная печь?

Фото: hansa-kamin.ru Уличная печь предназначена для приготовления первых и вторых блюд, барбекю и шашлыков, копчения, домашних заготовок на зиму, сушки фруктов, грибов, овощей.

Строительство не потребует больших вложений. Но для начала предстоит разобраться с конструкцией садовых печей и их разновидностями.

Фото: stroy-podskazka.ru Фото: ribalych.ru Из чего состоит уличная печь:

один или два очага, наружная варочная поверхность, внутренняя топочная камера для дров или угля, дополнительно могут быть предусмотрены дровник и место для решетки, совмещенное с внутренней топочной камерой.

Если модернизировать дымоход и установить в нем прут из металла, в некоторых печах (например, в русской, барбекю, мангале) можно обустроить коптильню.

Виды уличных печей

1. Русская печь

Самый популярный и бюджетный вариант. Для нее подойдет любое твердое топливо. Строят печь из огнеупорного кирпича методом простой кладки. В среднем требуется от 200 до 250 целых кирпичей, но можно использовать и битые.

По конструкции русская печь простая и компактная: до 2 м в высоту, дымоход также небольшой — для хорошей тяги достаточно 40 см. Если утеплить боковые стенки для снижения потерь тепла, печью можно пользоваться в холодное время. Дополнительно она может оснащаться металлической плитой для готовки, духовой камерой и рабочей столешницей. Но печь с духовкой самому построить сложно, так что лучше поручить это дело специалистам.

Фото: Instagram pechka.rf 2. Печь с варочной плитой

Тоже бюджетная и неприхотливая «модель». В основе конструкции — печь грубка (такое название она получила от простой, грубой кладки), которая объединяет отопительную и варочную функции. Сверху устанавливается металлическая плита — цельная или с отверстиями-горелками. Последняя удобнее, так как позволяет готовить на сильном открытом огне или тушить (томить) блюда на медленном закрытом.

Фото: Instagram pechitut.by 3. Мангал

Чаще всего это многофункциональное устройство. Дополнительно может оснащаться варочной поверхностью, духовой и коптильной камерами. Важный момент: общий вес конструкции достаточно большой, и для нее требуется массивный фундамент.

Фото: Instagram cckomplekt

4. Барбекю

У печей-барбекю может быть два рабочих места — мангал и варочная плита (или казан и гриль), которые могут использоваться одновременно. Над плитой, где готовится пища, обязательно нужно делать металлическую арку или другое перекрытие, чтобы защитить продукты и огонь от неблагоприятных погодных условий.

Фото: Instagram barbeque_pechi_tomsk

5. Тандыр

Компактная, комплексная печь, которая приобретает все большую популярность. Для прогрева хватает вязанки хвороста, дающего кратковременный и сильный жар. Благодаря своей конструкции тандыр долго сохраняет тепло, что делает его очень экономичным приспособлением. Можно выпекать лепешки, готовить мясо, рыбу и шашлыки.

Фото: Instagram levkinsa

Фото: Instagram lukyanov_leo 6. Камин

Одно из преимуществ уличного камина — его компактность (такую конструкцию можно построить на небольшом участке) и функциональность. По сути, это симбиоз гриля и барбекю с более широкой, чем у других печей, топкой, оснащенный вертелом и решеткой.

Фото: Instagram adirondack.com.ru Фото: Instagram adirondack.com.ru Фото: Instagram countrylife.ru Материалы для строительства уличных печей

Огнеупорный кирпич из глины

Самый оптимальный строительный материал для садовых печей. Выдерживает жар до 1600 градусов, обладает высокой теплоемкостью и прочностью, легко переносит колебания температур и любые нагрузки, устойчив к агрессивным веществам. Недостаток — его очень трудно резать.

Газобетон

Дешевле кирпича и в несколько раз легче его. Экологически чистый, хорошо проводит тепло, устойчив к скачкам температуры. Однако он хрупок, а при промерзании начинает крошиться, поэтому печь придется облицовать и построить над ней навес.

Фото: Instagram idei_dizainaikrasot

Что еще понадобится для работы:

фасадный кирпич, чтобы облицовать печь, глина (из нее делают раствор), арматура для фундамента и коптильни, решетка из чугуна (колосник), дверцы для топки и поддувала, дополнительные камеры (опционально), плита из металла для варки, инструменты и расходники: ведра, лопата, молоток, дрель и разные сверла, в том числе по металлу и камню.

Наглядный пример строительства садовой печи смотрите в видеоинструкции.