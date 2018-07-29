BORK выпустил четыре портативных массажёра

Релакс-мастер для глаз D601 состоит из силиконовых массажных головок. Продуманная конструкция повторяет контуры лица и воздействует на пять точек. Массажёр имеет три режима: Sleep, Med и Hard. Релакс-мастер расслабляет мышцы вокруг глаз и создаёт эффект массажа пальцами. Аппарат улучшает кровообращение вокруг глаз, устраняет мелкие морщины и предотвращает появление тёмных кругов.

Массажёр для глаз BORK D600 также создан для трёхмерного массажа. Процесс проходит под давлением воздуха и дополняется лёгкой вибрацией, обогревом кожи головы и аудиотерапией. Набор функций способствует предупреждению первых морщин, снимает усталость с глаз и выступает профилактикой нарушения зрения. Модель BORK D602 для расслабления мышц шеи создана по методике массажа шиацу. Массажёр надавливает на определённые точки, устраняет болевые ощущения и оказывает комплексное влияние на тело. Прибор снимает усталость и повышает продуктивность. Такое устройство будет актуально для офисных сотрудников и всех, кто работает за компьютером.

BORK D603 для головы подойдёт всём, кто плохо спит, часто беспокоится, утомляется на работе и страдает от головных болей. Эффективный сеанс массажа обеспечивает три режима воздействия. Стильное основание модели выполнено из цельного массива бамбука.

Купить массажёры BORK можно в одноимённых бутиках или на официальном сайте. Статьи по теме Зимний маст-хев: инновационный увлажнитель от компании Bork Bork выпустил новый керамический чайник BORK представил ультрамощные блендеры для летнего сезона BORK представил новый набор для фрескобола

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