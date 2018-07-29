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BORK выпустил четыре портативных массажёра
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BORK выпустил четыре портативных массажёра 

The Challenger 55 минут назад
Фото: The Challenger
Релакс-мастер для глаз D601 состоит из силиконовых массажных головок. Продуманная конструкция повторяет контуры лица и воздействует на пять точек. Массажёр имеет три режима: Sleep, Med и Hard. Релакс-мастер расслабляет мышцы вокруг глаз и создаёт эффект массажа пальцами. Аппарат улучшает кровообращение вокруг глаз, устраняет мелкие морщины и предотвращает появление тёмных кругов.
Массажёр для глаз BORK D600 также создан для трёхмерного массажа. Процесс проходит под давлением воздуха и дополняется лёгкой вибрацией, обогревом кожи головы и аудиотерапией. Набор функций способствует предупреждению первых морщин, снимает усталость с глаз и выступает профилактикой нарушения зрения. Модель BORK D602 для расслабления мышц шеи создана по методике массажа шиацу. Массажёр надавливает на определённые точки, устраняет болевые ощущения и оказывает комплексное влияние на тело. Прибор снимает усталость и повышает продуктивность. Такое устройство будет актуально для офисных сотрудников и всех, кто работает за компьютером.
BORK D603 для головы подойдёт всём, кто плохо спит, часто беспокоится, утомляется на работе и страдает от головных болей. Эффективный сеанс массажа обеспечивает три режима воздействия. Стильное основание модели выполнено из цельного массива бамбука.
Купить массажёры BORK можно в одноимённых бутиках или на официальном сайте. Статьи по теме Зимний маст-хев: инновационный увлажнитель от компании Bork Bork выпустил новый керамический чайник BORK представил ультрамощные блендеры для летнего сезона BORK представил новый набор для фрескобола
Запись «BORK выпустил четыре портативных массажёра» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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