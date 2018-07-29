В парке «Солнечный» прошёл отчетный день проекта «Йога в парках»

На календаре выходной день, но уже на протяжении 2 месяцев радио «Relax FM Саратов» совместно с городским центром молодежи организует йогу на свежем воздухе, для всех жителей.

«Я сама лично хожу на тренировку и мне очень нравится. Так же очень приятно, когда люди которые гуляют в парке, подходят и спрашивают, что здесь происходит? Мы с большим удовольствием рассказываем, что абсолютно бесплатно любой может прийти и позаниматься с одним из лучших тренеров Саратова. Нужно только настроиться, взять с собой коврик и наслаждаться», — рассказывает руководитель промо-отдела радиостанции Relax FM Саратов Маргарита Романова.

Больше всего участникам запомнилась поза расслабления — Шавасана. Одна из самых приятных в йоге. Здесь важно сконцентрироваться внутри себя, но не уснуть.

«Я уже чувствуют тот прилив энергии, которым хочется делиться со всеми вокруг. Тем более это все бесплатно, можно получать гармонию души и тела», — делится впечатлениями Алексей Пантенков.

У каждого разные цели посещения: кто-то хочет укрепить здоровье, обрести душевное равновесие, а кто-то сбросить вес. Ольга Костяева занимается йогой 2 года. Пробовала разные методы похудения, больше всего ей понравились медитации.

«Просто я кайфую, так скажем от такого процесса похудения. Потому что это моя мечта, я уже и записывалась на курсы похудеть за месяц и т.д. Ничего не помогает, вот надеюсь, что йога поможет мне обрести фигуру своей мечты», — радуется участник йоги Ольга.

«Похудеть действительно возможно, потому что я сама похудела с помощью йоги. Но сразу должна предупредить, что это не быстрый способ. Не быстрый, но зато качественный», — рассказала инструктор по хатха-йоге Татьяна Солтыкова.

В конце занятий организатор мероприятия «Relax Fm» вместе с магазином правильного питания «Вереск» порадовал участников тренировки, вручив им съедобные подарки. Обладатели призов были определены случайно.

«Это ежегодный проект и мы планируем каждый год саратовчан этим радовать. Чтобы горожане смогли прийти и обрести гармонию души и тела на свежем воздухе» — прокомментировал директор Городского молодежного центра Артем Петров

Пока на улице лето стоит воспользоваться возможностью начать утро с пользой. Занятия проходят каждое воскресенье, в 9 утра, одновременно на пяти площадках города Саратова: парк «Солнечный», «Липки», городской парк, сквер «Юбилейный» и сквер имени Благодарова. Более подробная информация будет опубликована в группе «Relax FM» в социальной сети «ВКонтакте»