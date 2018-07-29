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Катя Гершуни восхитилась полными девушками
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Катя Гершуни восхитилась полными девушками 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская телеведущая и стилист решила доказать, что полным девушкам больше не придется сидеть в углу и стесняться пышных форм.
Катя показала фотографии со страниц одного авторитетного международного издательства, где модели «плюс сайз» демонстрируют вполне актуальные образы на каждый день. Одну из девушек, участвовавших в фотосессии, зовут Палома Эльсессер. Эта модель стала знаменита благодаря своему блогу, где нисколько не стеснялась показывать фигуру, явно отклоняющуюся от стандартов мира моды. Немаленький лишний вес не мешает Паломе вести активный образ жизни.
Подписчики Кати вдохновились идеями стильных нарядов для полных девушек, которые тоже хотят одеваться модно. Но некоторые раскритиковали подобные фотосессии: «Я конечно все понимаю. И то, что люди разные, фигуры и то, что дизайнеры сейчас стали поддерживать нестандартных красоту. Но я считаю, что это распущенность и лень. А потом, вдохновившись этим бодипозитивом, на улицу выходят такие дамы без комплексов и далеко не в стильной одежде».
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Женский форум
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