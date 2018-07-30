Известный журналист и блогер Юрий Дудь тайно прилетел в столицу Ямала

30 июля 2018 года пассажиры рейса «Москва–Салехард» авиакомпании «Ямал» заметили в салоне самолёта Юрия Дудя. По сообщению «URA.RU» ямальцы спокойно отреагировали на присутствие в салоне знаменитости.

Сам Юрий Дудь не анонсировал свой визит в столицу Ямала. Об этой поездке нет никаких сообщений в социальных сетях журналиста и на сайте журнала «Sports.ru», в котором Дудь трудится редактором.

Версия о приглашение известного журналиста ямальскими властями также не подтвердилась.

Источник превью: моятерритория.рф