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Известный журналист и блогер Юрий Дудь тайно прилетел в столицу Ямала
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Известный журналист и блогер Юрий Дудь тайно прилетел в столицу Ямала 

Уральский меридиан 46 минут назад
Фото: Уральский меридиан
30 июля 2018 года пассажиры рейса «Москва–Салехард» авиакомпании «Ямал» заметили в салоне самолёта Юрия Дудя. По сообщению «URA.RU» ямальцы спокойно отреагировали на присутствие в салоне знаменитости.
Сам Юрий Дудь не анонсировал свой визит в столицу Ямала. Об этой поездке нет никаких сообщений в социальных сетях журналиста и на сайте журнала «Sports.ru», в котором Дудь трудится редактором.
Версия о приглашение известного журналиста ямальскими властями также не подтвердилась.
Источник превью: моятерритория.рф
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