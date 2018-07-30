Ямальцы продолжают везти из отпусков клещей

По данным на 30 июля на Ямале зарегистрировано 27 случаев присасывания клещей, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора

Все случаи — завозные. Пострадали девять жителей Ноябрьска, шесть новоуренгойцев, пятеро губкинцев. По два случая зафиксированы в Лабытнанги, Муравленко и Пуровском районе, и один — в Салехарде.

Еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами ведется с 12 марта, когда был зарегистрирован первый случай.

В ведомстве отмечают, на Ямале клещей нет, однако эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту и боррелиозу являются юг Тюменской области и Ханты-Мансийский автономный округ, а также многие другие регионы России. Планирующих выезд в эндемичные территории ямальцы заранее могут позаботиться о вакцинации от клещевых инфекций, обратившись в поликлинику по месту жительства.