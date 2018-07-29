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Правда или ложь: как понять, что человек вам врет
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Правда или ложь: как понять, что человек вам врет 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Все люди каждый день сталкиваются с ложью в разных ее проявлениях. Американские исследователи выяснили, что нет практически ни одного человека, который хотя бы раз не врал. Корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у психолога, есть ли шанс распознать лжеца.
В основном, когда речь заходит о лжи, сразу вспоминаются факты вроде: врун трогает мочку уха или чешет нос. Психолог Елена Виноградова утверждает, что эти наблюдения являются вполне правдоподобными.
— Есть даже сериал, темой которого стала ложь. В каждом эпизоде показываются конкретные черты, по которым можно разоблачить вруна. Это недалеко от истины. Безусловно, по мимике и жестам можно определить лжеца, — рассказала Елена Виноградова.
Однако акцент специалист сделала именно на интонации голоса собеседника. По ее мнению, когда человек врет, его голос может иметь неподходящую эмоциональную окраску.
— Создается впечатление, что собеседник говорит одно, а по его интонации считывается совершенно другое, — пояснила психолог. — То есть он не может скрыть свои реальные эмоции.
Люди касаются лица, когда врут из-за того, что нервничают, поэтому необычные подергивания, поправление элементов одежды помогут распознать лжеца.
— Жесты будут проявляться на подсознательном уровне. Очень сложно их контролировать. Таких жестов и движений мышц лица очень много. Главное — помнить, что в то время, когда человек врет, он, как правило, будет сильно нервничать, — уточнила Елена Виноградова.
По мнению специалиста, практически нет разницы, кем вам приходится собеседник — близким или абсолютно незнакомым человеком. Распознать ложь вполне возможно и у одного, и у другого.
— Близких людей возможно и легче «прочитать», однако долгое общение и доверие заставляют не замечать каких-либо особенностей в поведении человека, — добавила Елена Виноградова.
Даже специалисты в области лжи зачастую неспособны скрыть свои реальные эмоции. Для того чтобы умело врать, необходимо обладать самоконтролем.
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