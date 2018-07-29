Идеальный парень: Джастин Бибер ходит за продуктами с Хейли Болдуин

Джастин Бибер (24) и его невеста Хейли Болдуин (21) все делают вместе: и тусуются, и путешествуют, и моются, и дарят помолвочные кольца друг другу (да, Хейли тоже сделала для Джастина кольцо на заказ).

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Разве что, чемоданы Джастин носит один. Он же джентльмен!

А теперь парочку застукали папарацци за совместным шопингом! В магазине здоровой пищи Whole Foods они вместе выбирали продукты. Как мило!

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А как ты думаешь, ходить за продуктами — это женское занятие или нашим мужчинам стоит брать пример с Джастина?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealnyj-paren-dzhastin-biber-hodit-za-produktami-s-hejli-bolduin/