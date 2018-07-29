Блогер-фитоняшка разозлил феминисток, опубликовав требования к будущей жене

Фитнес-тренер и блогер Владислав Поздняков вызвал бурю возмущений и споры в соцсетях, опубликовав на своей странице в «ВКонтакте» объявление о поисках жены с перечнем требований. Первое из них — это должна быть девственница. На этом потенциальный жених не останавливается и считает своим долгом обязательно высказаться в адрес тех, кто к этой категории не относится.

— Объедки за чужими не подбираю, — провозглашает Владислав. — разведенки с прицепом тем более, мне чужие обременения не нужны. Идите к тому, кто вами пользовался!

Далее все достаточно банально: должна готовить, убираться, не работать, но «если я скажу — пойдешь зарабатывать». Претендентка должны быть не ниже 167 сантиметров ростом и обязательно с хорошей фигурой, не должна пользоваться косметикой, каблуками и «прочей ерундой, скрывающей комплексы».

— Если от природы ты некрасивая, тогда мимо, — добавляет блогер.

Кроме того, в роду его невесты не должно быть тех, «кто поддерживает совок» (слэнговое от Советский Союз — прим.ред.).

— Плодить рабов я не собираюсь. Приветствуются, если в роду были те, кого репрессировали совки, — поясняет жених.

Также потенциальная супруга Позднякова должна быть европеоидной расы.

— Необязательно, но отдаю особо предпочтение если есть кровь кого-то из: немцев, австрийцев, скандинавов, испанцев, сербов, украинцев.

Объявление, как и следовало ожидать, вызвало возмущение у пользователей, массовый перепост и публикации в СМИ. Автор отреагировал на это издевательским комментарием о реакции на его «вброс» жителей СНГ, которые в очередной раз «доказали свой сверхразум». И все это можно было бы принять за шутку, но день спустя там же в «Вконтакте» Владислав пустился в длинную аргументацию адекватности своих «абсолютно нормальных и здоровых требований», опубликовав на своей странице целые трактаты от имени «уважающих себя мужчин».

Судя по снимкам, Владислав увлекается рыбалкой, фотографированием самого себя, путешествиями и занимается в спортзале.