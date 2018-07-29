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В Республиканской больнице появится икона для постелей тяжело больных
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В Республиканской больнице появится икона для постелей тяжело больных 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Житель Сегежи решил отблагодарить врачей, вытащивших его с того света.
Житель Сегежи Руслан Графов, занимающийся гравировкой и созданием сувенирных изделий, изготовил икону в знак благодарности врачам республиканской больницы имени Баранова.
«Долго ждал, когда придёт дуб. И вот. Икона св.влкм. Панетелеймона. 23*20 см. Сделана в подарок для ИТАР Петрозаводской ЦРБ им. Баранова В. А., за их чудесные руки, которые буквально вытащили меня с того света. Икона сделана, для того, чтобы подкладывать в постель тяжело больным»,
— пишет Руслан.
Как рассказал Руслан порталу, он находился в реанимации в тяжелом состоянии долго, с 28 по 16 июля, но врачи его спасли. Икону, которую он долго и старательно изготавливал вручную, доставят в Петрозаводск 1 августа.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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