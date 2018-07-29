Задний бюст: звезды, которые перестарались с увеличением ягодиц

Ники Минаж

Ники Минаж обладает одной их самых округлых поп в Голливуде, однако до сих пор отрицает, что это заслуга пластических хирургов. Однако в интернете регулярно появляются фото из серии «до и после», глядя на которые становится понятно, что исполнительница лукавит. Еще в 18 лет грудь и ягодицы Ники не имели таких внушительных размеров, однако чем популярнее становилась певица, тем более выдающимися становились эти части тела.

В прошлом стриптизерша, а ныне модель и подруга семьи Кардашьян, Блэк Чайна запоминается своей неординарной внешностью. Девушка не отрицает хирургического вмешательства и с азартом каждый раз совершенствует новые части своего тела. И меры не знает, что видно на примере задней части тела, которая уж слишком выпирает.

Игги Азалия

Доводила свою фигуру до совершенства не в тренажерном зале, а на столе пластического хирурга и певица Игги Азалия. От природы у Игги очень тонкая талия и миниатюрная верхняя часть тела. В сочетании с этим огромные ягодицы смотрятся комично.

Ким Кардашьян многие годы пытается опровергнуть слухи о том, что в ее ягодицах находятся имплантаты. Однажды в телешоу она даже показала рентгеновский снимок, доказывающий, что инородных предметов в этой части тела у нее нет. Но оказалось, что вместо имплантатов Ким использовала специальные инъекции и перекачивала жир с ног в ягодицы. А этого рентген отобразить не может.

Эмбер Роуз

Модель и актриса Эмбер Роуз больше известна не своими творческими достижениями, а романами с известными рэперами и своей объемной пятой точкой. Ягодицы Эмбер непропорционально велики относительно ее тела, что смотрится неестественно и наводит на мысли о том, что девушка переборщила с размером вставленных имплантатов.

Карди Би Известная рэп-исполнительница открыто говорит о трансформациях своего тела. Она не раз признавалась в интервью, что увеличивала ягодицы с помощью уколов в подпольной клинике (так как это было дешевле). Ощущения Карди Би были настолько болезненными, что она думала, что может умереть прямо во время процедуры. На такие муки звезда пошла ради того, чтобы заработать больше денег, работая стриптизершей.

Кайли Дженнер

Количество преобразований внешности в семье Кардашьян-Дженнер просто зашкаливает, и было бы удивительно, если бы самая младшая из сестер не поддалась бы этим веяниям. Несмотря на то, что Кайли всего 20 лет, пластические хирурги уже успели поработать над ее носом, губами, грудью и, конечно, попой, которая теперь почти такая же выдающаяся, как и у старшей сестры Ким.

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