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Подросток пробил голову штырем во время дайвинга в Италии
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Подросток пробил голову штырем во время дайвинга в Италии 

360tv.ru 1 час назад
Во время семейного отпуска в Италии, 14-летний Девон Уайт занимался дайвингом. Внезапно его подводную маску буквально пробил штырь длиной в 30 сантиметров.
Он вошел в голову через глаз и, пробив череп, вышел на затылке. Мальчик не умер. Он оставался в сознании даже когда ему оказывали первую помощь.
Эта ситуация шокировала и маму Девона, и врачей. Хирург с 40-летним стажем, который осмотрел подростка, сказал, что никогда не видел ничего подобного в своей карьере.
Железяка прошла в миллиметрах от мозга. По словам врача, «счастливчик» Девон после такой травмы не потеряет зрение.
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