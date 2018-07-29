Подросток пробил голову штырем во время дайвинга в Италии

Во время семейного отпуска в Италии, 14-летний Девон Уайт занимался дайвингом. Внезапно его подводную маску буквально пробил штырь длиной в 30 сантиметров.

Он вошел в голову через глаз и, пробив череп, вышел на затылке. Мальчик не умер. Он оставался в сознании даже когда ему оказывали первую помощь.

Эта ситуация шокировала и маму Девона, и врачей. Хирург с 40-летним стажем, который осмотрел подростка, сказал, что никогда не видел ничего подобного в своей карьере.

Железяка прошла в миллиметрах от мозга. По словам врача, «счастливчик» Девон после такой травмы не потеряет зрение.