Шьём нижнее бельё своими руками: youtube-канал недели

О ведущей канала

YouTube-канал под названием «Храбрый портняжка» ведёт Анна Яковенко. Анна любит шить и много шьёт, для себя и на заказ, и рассказывает в своих видео о процессе работы над вещами, от задумки и эскиза до показа готовых работ. Анна рассказывает, что с детства мечтала стать модельером, а шить начала чуть ли не с трёх лет — держать в руках иголку её научила бабушка, а потом помогала мама: «В моих корзинах с игрушками всегда были лоскутки, нитки и ножницы».

О чём этот канал

Канал Анны посвящён шитью вообще — тут есть разнообразные швейные лайфхаки, мастер-классы по выполнению как отдельных узлов, так и целых вещей, есть отдельный плейлист для тех, кто только начинает учиться шить, есть плейлист с видео, в которых Анна рассказывает о задумках и реализации своих разнообразных проектов. Мы же в нашей сегодняшней публикации хотим обратить ваше внимание на подборки видео этого канала, в которых автор рассказывает об изготовлении женского нижнего белья своими руками — согласитесь, подробных видео-мануалов на русском языке не так много.

Итак, таких видео по созданию белья много в плейлисте Анны «Мастер-класс», плюс — в две отдельных подборки собраны видео по пошиву верха белья (бюстгальтеров) и по пошиву трусиков. Мастер-классы подробные и понятные. Например, вы можете научиться строить выкройку бюстгальтера, шить простой кружевной лифчик без косточек или модель посложнее, с поролоновой чашкой, строить выкройки и шить трусики разных моделей, плюс — узнаете секреты подбора материалов и правильной посадки белья, как покупного, так и сшитого своими руками.

Как должен сидеть правильно подобранный бюстгальтер:

Как сшить трусики: простая методика (без выкройки и лекал)

Кружевной бюстгальтер без косточек: мастер-класс

Бюстгальтер на поролоновых чашках своими руками: большой мастер-класс

Кому будет интересен этот канал

Если вы уже шьёте нижнее бельё сами или только задумываетесь/мечтаете об этом, посмотрите видео канала Анны Яковенко. Даже если у вас нет пока подобного опыта, по видео «Храброй портняжки» вы сможете научиться шить сначала простые модели, а потом — более сложные: пошаговые подробные мастер-классы помогут вам освоить процесс создания белья своими руками.