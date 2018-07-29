Ещё
Шьём нижнее бельё своими руками: youtube-канал недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шьём нижнее бельё своими руками: youtube-канал недели 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
О ведущей канала
YouTube-канал под названием «Храбрый портняжка» ведёт Анна Яковенко. Анна любит шить и много шьёт, для себя и на заказ, и рассказывает в своих видео о процессе работы над вещами, от задумки и эскиза до показа готовых работ. Анна рассказывает, что с детства мечтала стать модельером, а шить начала чуть ли не с трёх лет — держать в руках иголку её научила бабушка, а потом помогала мама: «В моих корзинах с игрушками всегда были лоскутки, нитки и ножницы».
О чём этот канал
Канал Анны посвящён шитью вообще — тут есть разнообразные швейные лайфхаки, мастер-классы по выполнению как отдельных узлов, так и целых вещей, есть отдельный плейлист для тех, кто только начинает учиться шить, есть плейлист с видео, в которых Анна рассказывает о задумках и реализации своих разнообразных проектов. Мы же в нашей сегодняшней публикации хотим обратить ваше внимание на подборки видео этого канала, в которых автор рассказывает об изготовлении женского нижнего белья своими руками — согласитесь, подробных видео-мануалов на русском языке не так много.
Итак, таких видео по созданию белья много в плейлисте Анны «Мастер-класс», плюс — в две отдельных подборки собраны видео по пошиву верха белья (бюстгальтеров) и по пошиву трусиков. Мастер-классы подробные и понятные. Например, вы можете научиться строить выкройку бюстгальтера, шить простой кружевной лифчик без косточек или модель посложнее, с поролоновой чашкой, строить выкройки и шить трусики разных моделей, плюс — узнаете секреты подбора материалов и правильной посадки белья, как покупного, так и сшитого своими руками.
Как должен сидеть правильно подобранный бюстгальтер:
Как сшить трусики: простая методика (без выкройки и лекал)
Кружевной бюстгальтер без косточек: мастер-класс
Бюстгальтер на поролоновых чашках своими руками: большой мастер-класс
Кому будет интересен этот канал
Если вы уже шьёте нижнее бельё сами или только задумываетесь/мечтаете об этом, посмотрите видео канала Анны Яковенко. Даже если у вас нет пока подобного опыта, по видео «Храброй портняжки» вы сможете научиться шить сначала простые модели, а потом — более сложные: пошаговые подробные мастер-классы помогут вам освоить процесс создания белья своими руками.
BurdaStyle.ru: последние новости
Условия конкурса Burda Style 2/2018 Как сшить подушку для дивана в форме пуфика Деревья счастья: домашний топиарий
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему шумит в ушах
5 признаков плохой хозяйки в доме11
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной10
Седокова возмутила выступлением в купальнике75
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение