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«Сенные девушки»: кого так называли на Руси
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«Сенные девушки»: кого так называли на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Термин «сенные девушки» активно употреблялся вплоть до отмены крепостного права. В связи с этим постепенно он вышел из оборота. Возможно, и в связи с тем, что само слово «сени» перестало употребляться в речи.
Сенные девушки — это незамужние девицы или старые девы, которые проживали в сенях. Они находились в услужении, выполняли функции горничной, прислуги. Сени в русской избе — это комната, которая отделяла главную (светлицу) от крыльца. То есть между крыльцом и основной частью дома находилось помещение — сени. Термин «сенные девушки» активно употреблялся вплоть до отмены крепостного права. В связи с этим постепенно он вышел из оборота. Возможно, и в связи с тем, что само слово «сени» перестало употребляться в речи. Описание девиц часто встречается в классической русской литературе, например, неоднократно упоминается о них в произведениях Толстого, Пушкина. Причём, исходя из исторических свидетельств и описаний в литературе, становится понятно, что девушки причислялись к обычный прислуге и часто при перемене места жительства их перевозили не в экипажах для господ, а в специальных телегах, бричках, которые были заполнены обычным домашним скарбом. Часто сенные девушки не только прислуживали по хозяйству, но и помогали одеваться хозяйке, подгоняли платья, а если она заскучала, то они должны были развлекать ее разговорами, ходить с ней на прогулки. Как правило, они не допускались в светлицу или парадную комнату без особой надобности и разрешения господ.
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