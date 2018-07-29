Эмигрантки из Франции побывали на исторической родине во Владикавказе

Сестры Элизабет Лорн и Елена Лебук, эмигрантки, проживающие во Франции, впервые посетили свою историческую родину, Северную Осетию.

Сестры не раз бывали в России, но вот в республике, на родине их деда казачьего генерала Владимира Агоева, впервые. Владимир и его брат Константин, атаман Терского казачьего войска в эмиграции, были родом из станицы Новоосетиновской Моздокского района.

«Конечно, мы слышали от бабушки и мамы, что дед наш — храбрый, мужественный офицер, Но по-настоящему заинтересоваться своей родословной заставил случай. Посетив в 2010 году книжный салон во Франции, я обратила внимание на великолепно изданную книгу Андрея Корлякова «Русская эмиграция». Там была фотография моего деда», — рассказывает Элизабет Лорн.

Сёстры отлично говорят на русском, на котором общались с мамой и бабушкой, осетинского не знают, но очень хотят выучить. Учитель музыки Елена Лебук осваивает игру на балалайке, и сын Элизабет Лорн Анатоль увлекается русскими народными танцами. Вот только веру сохранить не удалось: француженки — католички, как и их отец-француз, по фамилии Лебук.

О братьях Агоевых, Владимире и Константине, рассказал заведующий канцелярией Владикавказской и Аланской епархии кандидат исторических наук Феликс Киреев. Владимир был одним из самых ярких представителей Белого движения в России, одним из руководителей Терского восстания, которому в этом году исполняется 100 лет. Спокойный, рассудительный, бесстрашный кавалер Георгиевского креста Владимир Константинович в августе 1920 года геройски пал в конной битве. «У него остались жена Екатерина и дети Нина и Дмитрий, — рассказывает историк. — Вместе с дядей Константином они эмигрировали в США. Екатерина вышла замуж за офицера-эмигранта и уехала на Мадагаскар. В отличие от брата Константин, участник Первой мировой войны, воевавший и в Крыму под командованием барона Врангеля, всё же отбыл в эмиграцию и возглавил там Терское казачье войско.