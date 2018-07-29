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Муж Жасмин приревновал ее к Денису Кляверу
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Муж Жасмин приревновал ее к Денису Кляверу 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жасмин рассказала, что в ее семье уже стало доброй старой традиции на летние месяцы отправляться в Молдавию. На фестиваль в Азербайджан звезда приехала всего на несколько дней, а потом снова вернется к родным. Правда, в планах артистки в середине августа все же стоит поездка на море.
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Семейные трагедии отечественных звезд, к которым привела ревностьОт пылкой любви до скандалов и рукоприкладства — подобных смертельно опасных поворотов судьбы не удается избежать и знаменитостямЖасмин также рассказала о том, как относится ее муж-предприниматель Илан Шор к информации, которая появляется о ней в прессе. Певица признательна супругу, что он с юмором воспринимает те небылицы, которые, порой, о ней выдумывают, так как знает, что это неотъемлемая часть шоу-бизнеса. Муж Жасмин полагает, что раз пишут — значит этот человек интересен. Он также не запрещает говорить жене на любые темы.
Тем не менее, Жасмин призналась, что на «Жару» Илан отпускал ее с долей опаски, так как Азербайджан известен горячими парнями. Он наказал ей вести себя прилично. Артистка рассказала, что до того, как они поженились, Шор очень ее ревновал и следил за каждым шагом. Правда, по прошествии времени немного поостыл. Тем не менее, супруг певицы порой все-таки не может справиться с приступами ревности. Когда Жасмин недавно снимала клип вместе с Денисом Клявером, Шору не понравилось, что тот слишком сильно прижимал к себе певицу, пишет сайт Dni.ru.
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